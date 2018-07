Il grande giorno è arrivato. Sarà Sofhia Loren domani sera a Maratea l’ospite più atteso delle “Giornate del cinema lucano”. L’attrice divenuta leggenda in tutto il mondo con capolavori come “La Ciociara”, oltre ad essere l’unica italiana ad aver vinto ben due premi Oscar, riceverà un prestigioso premio alla carriera. Ma non solo. Per l’occasione, nell’incantevole teatro sul mare dell’Hotel Santavenere, le verrà conferita la cittadinanza onoraria della città di Maratea, direttamente dal sindaco Domenico Cipolla, per essere stata “incarnazione del riscatto del nostro Paese, dell’Italia che risorgeva dalle tragedie e dagli infiniti dolori della guerra, della fame e dei bombardamenti, diventando l'attrice italiana per antonomasia. Riconosciuta dallo star system hollywoodiano quale magnifica esponente dell’arte cinematografica, che la portò a girare lungometraggi in tutto il mondo, divenne Diva, sapendo però trasformarsi nella grandiosa rappresentante di un'Italia laboriosa, affascinante e bella”. La serata si aprirà con la proiezione di due prodotti restaurati e digitalizzati da Rai Teche che raccontano la storia di Maratea: la serie di Mario Soldati e Cesare Zavattini del 1960 “Chi Legge ? Viaggio lungo il Tirreno” e il documentario del ’59 di Baldo Fiorentino “Lana a Maratea”. Interverrà Maria Pia Ammirati, direttore Rai Teche. A seguire il dibattito sul tema “E venne la legge cinema…dove eravamo rimasti?”, moderato dal direttore della Lucana Film Commission, Paride Leporace, con la partecipazione di Nicola Borrelli, direttore generale Cinema MiBACT, Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, Alberto Barbera, direttore del Festival di Venezia, Nicola Giuliano, produttore di Indigo, Andrea Occhipinti, amministratore unico di Lucky Red e Patrizia Minardi, dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata. Alle 21 e 30 l’attesissimo “Spazio giovani” curato da Janet De Nardis che intervisterà Fabio Rovazzi. L'acclamato youtuber, che negli ultimi anni ha conquistato svariati Dischi di Platino per le vendite dei suoi singoli, nel corso della sua breve ma brillante carriera ha duettato con colleghi affermati del calibro di Gianni Morandi, Al Bano, Nek ed Emma Marrone. Quest'anno, inoltre, Rovazzi ha debuttato come attore protagonista del film di Gennaro Nunziante "Il vegetale" con Luca Zingaretti e nella serie TV di Sky Atlantic "The Generi", ideata da Maccio Capatonda e prodotta da Marco Belardi. A Maratea Rovazzi presenterà in anteprima festivaliera il video Faccio Quello che Voglio, con Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Rita Pavone, Flavio Briatore, Carlo Cracco. Alle 22 e 30 l’attesissimo momento con Sophia Loren che sarà intervistata da Andrea Montanari, direttore del Tg1. Al termine della serata la proiezione in piazza del Gesù, sempre a Fiumicello di Maratea del film “Un lupo mannaro americano a Londra” di John Landis 97’.