Riparte il 28 Luglio alle ore 21.00 la stagione Estiva 2018 della multivisione de “Il Mondo di

Federico II” nel Castello di Lagopesole.

Uno spettacolo di alta tecnologia, grande teatro, suono, immagine e parola che scompone le pareti

del cortile maggiore e le ricompone, squarcia dei veli per far conoscere i lasciti culturali federiciani.

Lo spettatore è trasportato all’interno del mondo medievale ricreato dall’iconografia dei codici

dell’epoca, dalla struttura del castello e da una narrazione dinamica che racconta gli intrighi di

corte.

La consueta visita al museo narrante allestito nelle sale del maniero, quindi, si arricchisce fino al 15

Settembre dell’esperienza serale per rendere ancora più attrattivo questo angolo di Basilicata.

Novità introdotta nella programmazione per questa stagione è la possibilità di effettuare la visita al

percorso museale i mercoledì di Agosto dopo la multivisione seguendo le linee della campagna

nazionale del MiBAC “Sere d’Estate al Museo”.

Tutte le informazioni e i dettagli sono reperibili sul sito della Pro Loco Castel Lagopesole e sulle

pagine social ufficiali.