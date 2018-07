A Maratea Master class di John Landis 26/07/2018 Uno dei grandi maestri del cinema internazionale a confronto con giovani creativi lucani per due ore di fronte ad un fantastico panorama, il mare di Maratea, a discutere dei modi di produzione dei film, dei suoi capolavori, rubando consigli su come imparare uno dei mestieri più affascinanti al mondo. E’ stata la master class di John Landis, celebre autore di veri e propri cult movie come Animal House, The Blues Brothers e Tutto in una notte, il momento clou della terza giornata del cinema lucano a Maratea, in corso nel prestigioso teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Durante la lezione il grande regista americano, stuzzicato dalle tante domande, ha anche fatto un’analisi sullo stato di salute del cinema, sottolineando che “ gli studios cinematografici di oggi sono interessati unicamente alle pellicole che garantiscono grossi incassi ai botteghini. Negli anni Settanta l’elemento più importante del film era la sceneggiatura, quindi il regista ed infine lo spessore degli interpreti. Oggi invece ruota tutto intorno ai divi che con la loro presenza assicurano alle Major profitti miliardari”. Domani, invece, riflettori puntati su Isabella Ferrari, artista raffinata, colta e dall'elevato spessore umano e artistico, lanciata sul grande schermo dal compianto regista Carlo Vanzina. Tanti i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, spiccano la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per “Romanzo di un giovane povero”, il Premio Pasinetti per “Un giorno perfetto” fino al Marc'Aurelio d'Argento per la miglior attrice, in occasione del Festival internazionale del film di Roma, per la pellicola “E la chiamano estate”. La prima parte della serata, condotta da Paride Leporace, direttore della Lucana Film Commission, vedrà una tavola rotonda con la partecipazione di Patrizia Minardi, dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata, Giuseppe Lalinga – Gal Start 2020 e Franco Muscolino del Gal La Cittadella del Sapere. A seguire la presentazione dei cortometraggi “Sensazione d’amore” di Adriano Pantaleo, “L’Avenir” di Luigi Pane, “La pace dannata” di Adelaide De Fino e “Non ho l’età” di Laslzo Barbo (anteprima nazionale). A seguire lo Spazio Giovani, curato da Janet de Nardis, con protagonista Achille Lauro. Il 28enne rapper romano, che ha preso parte all'ultima edizione dell'adventure-game di Rai2 "Pechino Express", ha già all'attivo quattro album e un EP, tutti baciati dal grande successo commerciale. Per Achille Lauro, che ha sfondato il tetto dei 12 milioni di visualizzazioni con il video Ullallala e la tripletta del disco d’oro con Ragazzi Madre, Thoiry e Amore mi, sarà l’occasione per anticipare il video clip di Penelope che girerà a settembre proprio a Maratea. Nella perla del Tirreno, inoltre, presenterà il trailer del docufilm “Achille Lauro NoFace 1” con cui debutta al cinema in autodistribuzione a partire da fine ottobre. Seconda parte della serata con i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana del film “Metti la Nonna in Freezer”, il produttore Nicola Giuliano e l’attore Nando Irene. Spazio poi ad Isabella Ferrari e Renato De Maria, intervistati da Angela Prudenzi. La giornata si concluderà, come di consueto, in piazza del Gesù a Fiumicello, con la proiezione del film “Metti la nonna in freezer”.

