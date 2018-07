26/07/2018 - Montescaglioso:3^ ediz. de “La Notte Bianca”

Importante appuntamento sabato 28 luglio con la terza edizione de “La Notte Bianca” che vedrà tantissime attività dislocate in più parti della Città: in Via Carlo D’Alessio dalle ore 20.30 giochi e spettacoli per bambini, in Via Garibaldi alle ore 22.30 spettacolo di cabaret...-->continua