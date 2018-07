La Give Life Fidas di Scanzano la giornata della donazione 25/07/2018 L’appello alla donazione è il medesimo che risuona durante ogni estate. In diverse regioni c’è carenza di sangue: l’invito di tutte le associazioni di volontariato è quello di programmare le donazioni, ovvero sensibilizzare i donatori ai diversi tipi di donazione disponibili ma allo stesso tempo programmare giornate di donazione. Infatti, la sezione Give Life Fidas di Scanzano, grazie all’attento lavoro della Segreteria Organizzativa, il 20 luglio ha organizzato una giornata di donazione sperimentale effettuando le donazioni nell’orario pomeridiano. La giornata ha avuto inizio alle ore 13 ed è terminata alle 18. Ha visto la partecipazione di 23 donatori dei quali a seconda dei criteri di inclusione, 16 si sono sottoposti alla donazione di plasmaferesi e 7 alla donazione di sangue ponendo maggiore attenzione ai gruppi zero negativo e positivo. Tale donazione ha riscosso notevole successo da parte di tutti i partecipati perché ha visto soddisfare le esigenze personali di ogni singolo, e al fine della riduzione delle attese, il donatore è stato convocato in sede nell’orario più comodo sia per i propri impegni, sia a seconda della disponibilità delle macchine necessarie per le varie procedure. Esprime soddisfazione il Presidente di Give Life Fidas DOMENICO PAOLO SARUBBI sia per la prima giornata di donazione pomeridiana, sia per la continua crescita dell’associazione la quale ha visto un incremento di 100 donazioni rispetto allo stesso periodo della scorso anno passando dalle 122 donazioni del 2017 alle 222 donazioni del 2018, senza trascurare però, l’iscrizione di 38 nuovi soci da gennaio di quest’anno. Un plauso va a tutti i membri del direttivo Francesca Lai, Sergio Oliva, Lucia e Rosa Minonni, Nazzareno Forsennato, Nicola Rimoli e Giulia Demarco che dedicano con passione e amore parte del proprio tempo per donarlo all’associazione e a tutti i donatori.

Give Life Fidas svolge anche attività di promozione e diffusione della cultura della donazione, informazione, formazione e tutela della salute del donatore. La sezione locale si è inserita nel programma estivo organizzato da Pro Loco Scanzano, programmando per il 27 luglio 2018 una giornata di promozione della salute dal titolo E…STATE IN SALUTE: LA FIDAS VI HA A CUORE

Durante la manifestazione sarà presente l Autoemoteca di Fidas Basilicata all'interno della quale saranno effettuati Elettrocardiogramma con Visita Medica ai Donatori di età compresa tra i 45 e 65 anni, e salvo disponibilità di posti, anche ai cittadini che lo richiedano. Agli stessi, sarà garantita una visita medica adeguata della quale se ne occuperà la Dottoressa FILIPPA CUCCIA-Dirigente Medico del Pronto Soccorso di Matera.

Inoltre nel percorso di promozione e prevenzione sarà presente uno stand presso il quale il Dott PAOLO D’AMBROSIO –istruttore BLSD, infermiere di Rianimazione P.O. Matera- provvederà a svolgere dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree con l’ausilio di manichini. Infine grazie alla collaborazione di alcuni studenti del Corso Universitario di Infermieristica saranno fornite informazioni sul riconoscimento dei segni e sintomi dell’ ictus e sarà effettuata la rilevazione dei parametri vitali.





