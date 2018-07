Sabato, 28 luglio 2018 alle ore 20.30 nella piazza Zecchettin Villa D’Agri – Marsicovetere (PZ) si svolgerà l’evento “La Notte Veste Villa D’Agri”. La località si trova nell’angolo nord ovest della Basilicata in una valle dall’atmosfera magica in cui i colori della terra, variopinti e suggestivi, si impastano e si fondono per creare il piacere di emozioni senza tempo. E’ la Valle dell’Agri, un’ampia e verdeggiante pianura attraversata dal fiume Agri, l’antico Akiris, nel cuore del giovane Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Una terra immersa in una serena tranquillità che si offre al visitatore nella bellezza della sua natura, delle rigogliose aree boschive e dei pascoli verdi; in cui l’acqua, protagonista indiscussa, sgorga copiosa da antichissime sorgenti tra rivoli e torrenti. E’ la terra della luce e del silenzio, dov’è ancora possibile ascoltare il suono del vento.



La manifestazione voluta fortemente dal Comune di Marsicovetere è prodotta da Cool Events di Pasquale Guidi, il quale ha ormai consolidato la sua fama di organizzatore di grandi eventi di alta moda, non ultime, quella svoltasi a Roma nella splendida cornice di Piazza Navona, in collaborazione con l’Associazione Il Girasole, vede il patrocinio del Comune di Marsicovetere e della Pro Loco di Villa D’Agri.



La serata sarà presentata dall’attrice e conduttrice televisiva Giorgia Wurth e dall’attore, cantante, presentatore Paolo Conticini.







L’evento sarà seguito dalla rivista internazionale Book Moda, dal magazine on line UFashOn, dalla TV nazionale LA7, da Telenorba, da TV e organi di stampa locali (BasilicataNotizie.net, Radiocolor e Radio Senise Centrale).



In passerella sfileranno stilisti internazionali del calibro di Franco Ciambella, Koscanyo, Erasmo Fiorentino e la maison lucana Pansardi Sposa.



Ospiti delle suggestive manifestazioni direttamente dal programma televisivo Amici Francesco Capodacqua, gli artisti del Circo Bianco, il noto Instant Fashion Alfredo Nocera che realizzerà dal vivo, con il solo ausilio di stoffe e spilli, abiti unici direttamente in palcoscenico con le top model le quali indosseranno gli originali outfits e Tommaso Filieri con i suoi stupendi abiti di composizioni floreali naturali di stile botticelliano.



La regia e scenografia sono affidate al noto regista di eventi di moda e spettacolo a livello internazionale Alessandro Mazzini della Produzione Mazzini Eventi, make up e hair styling sono a cura della Scuola Europea Accademia di Policoro e Matera, creata e gestita da Mirella D’Alessandro, le fotografie di Gigi Samueli, riprese video JackVision di Salvatore Gentile.



Particolare attenzione sarà data allo scopo sociale: la campagna sociale per sensibilizzare il problema del cyber bullismo che vede il coinvolgimento dell’associazione Il Cielo in una Stanza, sede distaccata di Senise.