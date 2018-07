Entra nel vivo domani, la decima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata” in programma nella cittadina lucana dal 24 al 29 luglio. Ad aprire la serata nell’anfiteatro Santavenere a Fiumicello, a partire dalle 19 e 30, il cantiere – vetrina dei riferimenti del cinema lucano. Prevista la presentazione del volume “Cinema in Basilicata: Impatti su economia e turismo – curato dalla “Fondazione Eni Enrico Mattei” che dal 2011 ha realizzato una serie di studi sull’impatto economico e turistico del cinema in Basilicata che trovano in questo volume una sistematizzazione complessiva. Una pubblicazione che vuol offrire una ricognizione generale sul tema e l’analisi specifica in Basilicata di alcuni casi studio di cineturismo, del ruolo dell’immagine cinematografica nella costruzione della destination image e delle ricadute in termini economici e occupazionali dei recenti film prodotti in regione. A seguire “Educazione all’immagine in Lucania” con la presentazione del progetto “Marcellino Pane e Vino” (Remake), di Pietro Daranno con l’Istituto comprensivo “Nicola Sole” di Senise. Nel corso della serata in programma anche la premiazione e la proiezione dei lavori audiovisivi del concorso “Cinemaratea per le scuole lucane” e la presentazione del progetto “Ciak Educazione”, “Una Lettera. In memoria di Grazia Gioviale” di Rosita Larocca in collaborazione con il Potenza Calcio e “Stronger “di Antonio Petruccelli sceneggiato da Francesco Siggillino. Dalle 21 e 30 alle 22 e 15 la presentazione della squadra Nazionale Attori, il teaser del docu-film su Paolo Rossi ed a seguire l’intervista al grande “Pablito” e l’esibizione dell’attore con Ionut Branescu e Aid Leonard Mihai. Previsto anche uno spettacolo dei ragazzi di strada di Bucarest formati nelle arti circense dall’Associazione Parada. Dalle 22 e 15 alle 23 riflettori su Marco Belardi – Caterina Shulha, nel corso di uno spazio curato da Beppe Convertini e Janet De Nardis. Da 23 in poi in Piazza del Gesù, sempre a Fiumicello, la proiezione del film “Hotel Gagarin” di Simone Spada.