Arrivano i primi “numeri” di Start Cup Basilicata, la business plan competition promossa dalla Regione Basilicata, nell’ambito del progetto Sistema IncHUBatori (hub per la creazione e lo sviluppo di impresa), con il supporto di Sviluppo Basilicata, in collaborazione con Università degli studi della Basilicata e T3 Innovation e la partnership di Banca Popolare di Bari. È, infatti, ufficialmente chiusa la fase di candidatura delle idee, inviate attraverso l’apposita sezione del sito web dell’iniziativa.

Sono, in totale, 41 le idee raccolte e proposte da team complessivamente formati da 112 componenti, di cui 28 donne, e con un’età media di 35 anni. Le idee spaziano tra i vari settori previsti dal regolamento: 19 appartengono a quello delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (Ict), 6 all’agrifood, 5 al settore energia e tecnologie pulite (cleantech), 7 all’ambito industriale e 4 a scienze della vita. L’identikit dei candidati è, in 25 delle 41 idee, quella di aspirante imprenditore; in 10 casi appartengono al mondo universitario e della ricerca e in 5 sono già titolari di imprese. La maggior parte degli aspiranti startupper provengono dalla provincia di Potenza, ma anche dalle regioni limitrofe, come Puglia e Campania.

I team proponenti le idee selezionate dal Comitato di valutazione accedono anche a un percorso di accompagnamento al business plan.

A metà settembre si conosceranno i finalisti di Start Cup Basilicata, che potranno aggiudicarsi i premi in denaro in palio: 15 mila euro per il primo classificato, 10 mila per il secondo e i premi speciali Banca Popolare di Bari di 10 mila euro e Industria culturale e creativa di 8 mila. I premi in denaro sono espressamente destinati a generare risorse finanziarie funzionali all’avviamento delle startup.

Il primo classificato della finale regionale potrà inoltre partecipare, gratuitamente per la quota di iscrizione, al prestigioso Premio Nazionale Innovazione (PNI) che si terrà a Verona il 29 e 30 Novembre 2018.



L’iniziativa è finanziata dal FSC/FESR Basilicata 2014-2020 ed ha l’obiettivo di favorire e sostenere la nascita di startup innovative e PMI ad alto contenuto di conoscenza.

Tutte le informazioni sul sito www.startcupbas18.it