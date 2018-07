Con tappe a Malaga, in Spagna e Tetouan, Marocco, è cominciata una nuova fase del progetto M.E.M.O.RI. ovvero Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto Rifiutato, un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, coprodotto da La luna al guinzaglio e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Si tratta di una fase che vede impegnate le operatrici de La luna al guinzaglio in un viaggio di confronto e incontro con le realta' locali di paesi affacciati sulle sponde del Mediterraneo.

Lo scopo è studiare e confrontarsi sui modelli di esplorazione museale e su processi di scoperta di artisti ed artigiani locali che con i loro racconti invitano ad una "lettura altra" della citta' e delle loro ricchezze.

Dopo tre giorni trascorsi a Malaga da domenica si farà tappa a Tetouan, in Marocco, passando per Ceuta, città in cui esiste ancora un muro che separa l'Europa e l'Africa, contro l'immigrazione clandestina.

I percorsi saranno possibili grazie a rapporti di partenariato con soggetti internazionali quali Tribeka, la Scuola di Arte di San Telmo e Cemea.



Si tratta non solo di un viaggio di scoperta e di apprendimento ai fini della realizzazione di un progetto – dichiara Rossana Cafarelli del Collettivo La luna al guinzaglio – ma anche di un viaggio che costruisce reti di relazioni e intorno ai temi della cultura e dei saperi locali si fa ambasciatore di un desiderio di relazione e di unione, contro ogni discriminazione e chiusura.