San Paolo Albanese: appuntamento con minoranze linguistiche



Sabato 21 luglio al tour della “Scuola di Storia delle Tradizioni Popolari”, giunto alla sua terza edizione, parteciperà anche San Paolo Albanese. L’intero evento, previsto a Tricase in Puglia, cominciato il 17 luglio, si concluderà il 22. “La scuola – si legge nella locandina – tratta il tema delle minoranze linguistiche storiche in Puglia e in Italia con l’obiettivo di promuoverne e valorizzarne il patrimonio di saperi e le radici multiculturali e plurilinguistiche”. “Le attività della scuola sono divise in due ambiti, una parte seminariale/workshop, e una parte che prevede una residenza antropologica e artistica attraverso il coinvolgimento di tutti i partecipanti”. Nello specifico, ci saranno degli incontri con le comunità Arbereshe, Franco – Provenzale, Grika e Mochena. Nel programma, intorno alle 18 del 21 luglio, è previsto il saluto dell’Amministrazione Comunale di San Paolo Albanese, che rappresenterà proprio le comunità arbëreshë e che, con Annibale Formica, presidente del CdA del Museo della cultura arbëreshe, tratterà l’argomento del patrimonio culturale della comunità etnico-linguistica di San Paolo Albanese.





