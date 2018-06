L’Associazione “Dopo Di Noi Onlus” di Potenza, anche per l’anno 2018 ha organizzato un incontro con gli Associati, le Istituzioni e con la cittadinanza potentina per la presentazione del volume sociale “Sogni che diventano realtà” .

Un volume che compendia le attività svolte dall’Associazione in un anno di impegni, una rassegna stampa con le più significative notizie Regionali e Nazionali riguardanti il mondo della disabilità e lo stato dell’arte dei progetti e dei provvedimenti da adottare per alleviare le difficoltà delle famiglie e dei soggetti disabili. Un inserto finale è dedicato alle testimonianze e le collaborazioni che l’Associazione intrattiene con le Istituzioni del territorio e con il mondo del terzo settore.

Appuntamento Venerdì giorno 15 giugno alle ore 17 presso il CSV di via Sicilia n° 6 al rione S. Maria di Potenza.