La Fondazione Basilicata Futuro e la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in collaborazione con la Fondazione Gramsci di Roma, l'Università degli Studi della Basilicata, la Provincia di Matera, la Città di Montescaglioso e l’Associazione Nazionale Partigia... -->continua

22/05/2018 - San Martino d'Agri un paese a regola d'arte

In occasione delle festività in onore della Madonna della Rupe, Il Ponte di Viktoriya Petrova e il Comune di San Martino d'Agri, in collaborazione con l'Associazione Culturale Vincenzo Marinelli organizzano una giornata all’insegna dell’arte e dell’interscambi...-->continua