Oggi 20 maggio sarebbe stato il compleanno del professor Vito Giordano, scomparso lo scorso 22 Aprile. La comunità e l’amministrazione di Castronuovo di Sant’Andrea vogliono ricordarlo perché Giordano, pur se di origini aviglianesi (nel campo dell'arte era conosciuto come Gi.Vi.) si sentiva pienamente castronovese e per tutti era Vito. Amava conversare con tutti e di ogni argomento: dalle buone pietanze che avrebbe preparato per nonna Adelmina e nonno Giambattista ai discorsi più impegnativi di flosofia, politica, cultura.

Il paese avrà sempre il ricordo di lui guardando il murales realizzato insieme al cognato Peppino Arbia nella curva di S. Rocco.

Di buon mattino lo potevi vedere sotto il grande albero, a forma di fungo, in piazza “Civiltà Contadina” intento a leggere l'Espresso o un libro di Nietzsche e tra le dita la sua Mercedes.

Nelle serate danzanti castronovesi si lasciava trascinare con piacere dalla moglie Antonia in vorticosi balli.

Gli amici lo ricorderanno accogliente nei pranzi in campagna dove era il maestro della griglia, insieme alla famiglia Arbia e verso chiunque si aggiungesse anche all'ultimo momento.

Di lui parlano le sue opere attraverso le quali ha voluto trasmettere il suo amore per la pittura, il mosaico e le arti decorative in genere. Passeggiando tra le vie del cimitero si possono incontrare le sue opere nelle varie cappelle oppure entrando nella sala “S. Andrea Avellino” si possono ammirare quadri e mosaici realizzati insieme alla famiglia.



Nato nel 1946, Vito Giordano è stato allievo del maestro Giuseppe Antonello Leone (fondatore dell’Istituto D’arte di Potenza nel 1967).



Insegnante di architettura e arredamento presso l’istituto d’Arte di Potenza.



Collaboratore presso la sovrintendenza archeologica della Basilicata dell’archeologo Dinu Adamesteanu (a cui è dedicato il Museo archeologico della Basilicata).



Titolare della Serigrafia Pigma, la prima azienda di pubblicità e comunicazione in Basilicata grazie alla quale, in collaborazione con il fratello Donato Giordano, ha attenuto l’onorificenza dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini per la realizzazione del Gagliardetto rappresentante la vittoria dell’ Italia nel 1982 per la partita Italia – Spagna.



Fondatore della Fabrica Artis Giordano, laboratorio di artigianato artistico di decorazioni pittoriche e mosaico artistico realizzato secondo le antiche tecniche di lavorazione musiva.



Nel Castello di Castronuovo, luogo di ritrovo di generazioni passate e future, dove dipingeva e spesso dava lezioni di pittura, ci piace associare a Vito il pensiero di Van Gogh :

“Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni”