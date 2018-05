Si chiama “Bocce… tutti in gioco” la manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Fib Basilicata a conclusione dell’omonimo progetto nazionale sulla promozione dello sport delle bocce nelle scuole primarie.

L’evento si terrà a Potenza, lunedì 21 maggio, a partire dalle 9.00 e per tutta la mattinata nel Parco di Montereale. Tre gli istituti comprensivi coinvolti, il “Sinisgalli” e il “Milani” di Potenza e il “Ferrara Marottoli” di Melfi, per un totale di quattro plessi e oltre 200 bambini dai 6 agli 11 anni, che durante l’anno scolastico hanno seguito un percorso di avvicinamento alle bocce.

Quella del 21 maggio sarà una giornata bocciofila inclusiva, grazie alla presenza degli atleti bocciofili paralimpici, ospiti della Cooperativa Sociale La Mimosa, che come gli allievi delle primarie si diletteranno in giochi di bocce individuali e di gruppo.

L’evento è inserito nel cartellone del Maggio Potentino, la rassegna del Comune di Potenza per i festeggiamenti del Santo Patrono San Gerardo.