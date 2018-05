Il 26 maggio alle ore 15:30 presso la sala “Arturo Lacava” del Museo Archeologico Provinciale di Potenza si terrà il convegno dal titolo "La prevenzione primaria per la tutela della salute”.

Organizzato da Ge.Co. - Genitori Consapevoli Assis Basilicata, con il supporto di AsSIS - Associazione di Studi e Informazione sulla Salute, e di Libertà è partecipazione - Comitato di genitori lucani per la libertà di scelta e di informazione sui vaccini, il convegno è inserito nel cartellone di eventi del Maggio Potentino e gode del patrocinio morale e gratuito del Comune e della Provincia di Potenza.



Relazioneranno sul tema:



Dott. Maurizio Proietti, Medico chirurgo, Presidente della Commissione Scientifica AsSIS

“Inquinamento e malattie”



Dott. Maurizio Conte, Pediatra, Medico AsSIS

“I primi 1000 giorni, prevenire meglio che curare: analisi, allattamento, svezzamento”



On. Ivan Catalano, Vicepresidente Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito

“Conclusioni e raccomandazioni elaborate dalla commissione parlamentare "Uranio Impoverito" in merito alla profilassi vaccinale”



Avv. Stefano De Paolis, Responsabile area legale AsSIS

“Il consenso informato in tema di vaccinazioni pediatriche obbligatorie”



Introduce Antonella Masi, referente AsSIS Basilicata

Modera Gianfranco Gallo, cronista esperto in Sanità.



Data la valenza dei relatori e dei contenuti esposti e considerato l’argomento di ampio interesse, i genitori lucani organizzatori del convegno invitano la cittadinanza tutta a partecipare e presentano sul territorio regionale l’ Associazione di Studi e Informazione sulla Salute (AsSIS), che riunisce al suo interno medici, legali e genitori.



Punto di riferimento per la buona medicina, considerando fattori importantissimi per la tutela della salute la prevenzione, la difesa dell’organismo e degli ambienti che ci circondano, la cura fisica e la cura mentale, AsSIS vuole sensibilizzare l’opinione pubblica al superamento del concetto oggi sempre più diffuso di “medicalizzazione” della vita: con approfondite ricerche sui trattamenti farmacologici impiegati, non solo nella cura delle persone ma in tutti gli aspetti della vita e degli ambienti che ci circondano, dalla coltivazione dei campi agli allevamenti intensivi, questa associazione si prefigge di fornire informazioni e strumenti utili ad allargare gli orizzonti della conoscenza di tutti i trattamenti farmacologici compresi quelli delle vaccinazioni.



AsSIS è particolarmente impegnata a fornire alle famiglie e a chi ne avesse la necessità, un supporto medico e giuridico per la libertà di pensiero e per la libertà di cura, aspetti questi ultimi che possono esistere solo con una adeguata informazione, completa, consapevole, scientifica e democratica, nell’interesse primario della salute dei bambini.