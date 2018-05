Sarà una lunga notte quella al Castello di Lagopesole il prossimo 19 Maggio 2018. Dopo la presentazione del libro di Cristina di Lagopesole si potrà, eccezionalmente, visitare il Museo Narrante de “Il Mondo di Federico II” dalle 20:00 alle 24:00 al costo simbolico di € 1,00. L’iniziativa rientra nella campagna della “Notte Europea dei Musei” a cui la Pro Loco Castel Lagopesole ha aderito per il quarto anno consecutivo.

Nell’occasione si potrà scoprire la variegata natura territoriale rappresentata tra le sale del Castello: dalle miniature della copia del “De arte venandi cum avibus” ai capitelli del Salone dell’Imperatore su cui è scolpita la flora e la fauna dell’antica foresta castellana.

Alla fine del percorso museale, nella Sala delle Mostre Temporanee, per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, verrà allestita l’esposizione dei dipinti dell'artista trentina Piera Ruffo in cui sono rappresentate le varietà vegetali cantate nei componimenti poetici dell'opera “Il Giardino Segreto” di Cristina di Lagopesole.



Il Presidente Carlo Lucia