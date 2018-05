Framework,Master in cinema per laureati lucani 12/05/2018 Un master in teorie e tecniche del cinema dedicato a laureati disoccupati residenti in Basilicata. Questo è Framework, un progetto ideato dall’artista Silvio Giordano, direttore creativo, in collaborazione con evolutioncisf, società specializzata nell'erogazione di servizi di formazione e comunicazione. Le iscrizioni scadono il prossimo 31 Maggio.

L’idea di Giordano è di dare la possibilità ai giovani lucani, che vivono in una terra scelta da grandi registi come set di importanti produzioni, di imparare a fare cinema. Le figure che ruotano intorno ad una produzione visiva sono numerose e tutte altamente specializzate, per questo il direttore creativo ha selezionato docenti di calibro internazionale.

Tra questi Fabio Resinaro, docente di Regia. Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, insieme al suo amico e socio Fabio Guaglione, realizza “Mine”, uscito nelle sale nel 2016, prodotto da Peter Safran Company (produttore di Buried e reduce dal successo di L'evocazione - The Conjuring).

Davide De Cubellis sarà il docente di Storyboard. E’ uno dei più talentuosi storyboard artist italiani. Collabora con la maggior parte delle case di produzione cinematografiche e pubblicitarie italiane, affiancando registi come Marco Risi, Paolo Virzì, Sergio Rubini, Matteo Garrone e per registi di fama internazionale come Wes Anderson, Guy Ritchie, Mark Steven Johnson. Nel 2015 ha presentato lo storyboard de Il racconto dei racconti durante la 72ª Mostra internazionale del cinema di Venezia. A fine 2017 ha lavorato a Trust, una serie di Danny Boyle, scritta da Simon Beaufoy.

Fabio Viola, docente di Gamification. Nella Top ten mondiale dei migliori Gamification designers, archeologo con la passione per i videogiochi sin da piccolissimo. Ha lavorato come game designer, marketing manager per Electronic Arts Mobile, Vivendi Games, Namco, Lottomatica, e su centinaia di videogiochi: Tetris, Pac-Man, Fifa, Monopoly, The Sims, Poker Club for Fans. E’ coordinatore didattico del Master in Engagement & Gamification presso IED Milano e membro del Comitato Scientifico del Master in Gamification presso Tor Vergata a Roma.

Da poco, poi, si è unito al team Gianluca Abbate, artista internazionale della videoarte e compositng.

Giordano ha fortemente voluto che tra i docenti ci fossero artisti lucani, alcuni dei quali hanno fatto fortuna fuori dalla Basilicata o dall’Italia, desiderando che tornassero nella loro terra per insegnare. Alcuni operano qui come Nicola Ragone, regista vincitore David Donatello e Nastro D' Argento; Giuseppe Marco Albano, regista vincitore David di Donatello; Mariangela Curci, produzione cinematografica; docenti di Concept Art Giulio Giordano, disegnatore di Martin Myster e Gianfranco Giardina, disegnatore di Diabolik; Elisa Laraia, scenografa e visual art, laureata in scenografia a Bologna; Angela Brindisi, docente di sceneggiatura (Università della Basilicata); Gianluca Sanza, docente di sound design.

Altri rientreranno appositamente per il master: Federica Ferri, critica cinematografica per Movies (vive in Francia); Marilena Palermo, make up e truccatrice professionista per cinema e tv (vive a Milano); Ivan Brienza, produzione cinematografica (vive a Milano); Nadia Kibout, attrice e regista (Saint-Etienne in Francia); Dario Molinari, montatore per Accenture multinazionel (vive a Milano);Valeria Sapienza, montatrice (vive a Roma); Dino Lacanfora, docente colonna sonora (vive a Roma); Giovanni Arbia, economia del cinema (vive ad Amsterdam).

Informazioni e iscrizioni cliccando sul link: http://www.evolutioncisf.com/index.php/master/master-a-a-2018-2019/71-framework-master-in-teorie-e-tecniche-del-cinema o chiamando i numeri 0971 51099 e 345 9989244.



