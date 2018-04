25/04/2018 - Il Rotary per la sostenibilita' ambientale del pianeta

Il Rotary Club di Melfi,

in collaborazione con l'amministrazione comunale cittadina e aderendo alla sollecitazione del presidente internazionale del Rotary Ian Riseley,

ha realizzato "il parco del millenario", piantumando in via Passannante/via Bologna n. 50 querce ...-->continua