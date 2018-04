25/04/2018 - Unicef,successo per la campagna Orchidea Unicef 2018

Un fiore delicato l’orchidea da nove anni è il simbolo della campagna di primavera di Unicef Italia.

Anche in provincia di Potenza Il 21 e 22 aprile, il Comitato Italiano per l’UNICEF è tornato in 40 scuole e piazze con Orchidea 2018. I volontari UNICEF ha...-->continua