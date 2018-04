La 52° edizione del Vinitaly ha visto tra i partecipanti, per la prima volta, tutte e quattro le aziende del consorzio della Dop grottino di Roccanova inserite nella comune della Regione Basilicata. In passato solo alcune aziende avevano già preso parte a... -->continua

21/04/2018 - Il road show 'io sono originale' fa tappa a Matera

Domenica 22 aprile 2018 a Matera con inizio alle ore 12,00 sino alle ore 18,00 grandi eventi in programma per “Io Sono Originale”, l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM realizzata in col...-->continua