Domenica 22 aprile 2018 a Matera con inizio alle ore 12,00 sino alle ore 18,00 grandi eventi in programma per “Io Sono Originale”, l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM realizzata in collaborazione con le associazioni dei consumatori *, che mette in campo attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale.



“Io Sono Originale” girerà l’Italia con un road show che toccherà 15 città italiane dal nord al sud del Paese.



L’Adiconsum di Matera, nella persona del Presidente, Marina Festa, invita i cittadini a partecipare all’evento che si terrà in Piazza Vittorio Veneto con inizio alle ore 12,00 e proseguirà nelle prime ore del pomeriggio, il 22 aprile 2018, in Piazza della Repubblica.

In Piazza Vittorio Veneto sarà allestita una struttura mobile, composta da gazebo, desk e totem personalizzati dove i cittadini potranno ricevere materiali informativi, consulenza e gadge contro la contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale.

Sensibilizzare i consumatori sul tema della contraffazione – ha affermato Marina Festa – significa parlare di legalità, contro un mercato, quello del falso, che produce effetti negativi sia dal punto di vista economico che sociale con conseguenti danni, anche in termine di salute, provocati a lavoratori, imprese e consumatori.