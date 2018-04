Sarà inaugurato domenica 15 aprile alle ore 17.30 a Potenza, il MOON - Museo Officina degli Oggetti Narranti.

Situato in Via Macchia San Luca, alla periferia est della città, il MOON si sviluppa su due piani, nei locali di un ex magazzino di giocattoli, dove convivono una sala espositiva, un’officina creativa, un atelier dedicato ai materiali di recupero, uffici, magazzini e futura foresteria.



Sarà uno spazio in grado di accogliere diverse attività: mostre, visite guidate performance, eventi, residenze artistiche, laboratori didattici, percorsi di empowerment proseguendo il lavoro di recupero artistico degli oggetti abbandonati o scartati avviato 15 anni fa da La luna al guinzaglio. Il collettivo inoltre è accreditato come Centro di Educazione Ambientale che gestirà il museo officina sviluppando il progetto già avviato nel 2008 con l’officina creativa il Salone dei Rifiutati, cooperativa sociale.



Il MOON, nasce con la mission di promuovere l'accessibilità della cultura e processi di sviluppo del territorio attraverso l'arte e si aprirà a diverse tipologie di pubblico con una vocazione di carattere nazionale e internazionale.



Sono già attive, infatti, proposte di visita a beneficio di scolaresche e gruppi organizzati, con l’offerta di pacchetti a beneficio dei visitatori di fuori regione prevedono oltre al MOON, escursioni in altri territori della regione Basilicata caratterizzati da forte vocazione culturale e ambientale.



Oltre alla visita delle esposizioni temporanee, il MOON offrirà anche servizi per famiglie, enti, aziende e si arricchirà di un'area shop e merchandising con prodotti interamente realizzati secondo principi di equità e sostenibilità.



Prima iniziativa organizzata al MOON è stata la residenza artistica con l’architetto Manolo Benvenuti, esperto di reuse design per esterni che ha coordinato i lavori per l’installazione della facciata partecipata dai cittadini attraverso un laboratorio di string art.



La prima mostra esposta al MOON sarà quella de “Le Patamacchine”, la prima mostra interattiva realizzata da La luna al guinzaglio ad assumere rilevanza nazionale.

Si tratta di 10 installazioni interattive, vere e proprie macchine funzionanti assemblate soprattutto con R.A.E.E. e materiali di recupero, ispirate alla Patafisica di Jarry e alle Macchine Inutili di Tinguely, per immaginare un'alternativa al problema della tecnologia imperante che devasta l'ambiente e le relazioni umane.



La mostra si offre alla fruizione di un pubblico eterogeneo, per età e interessi, attraverso molteplici livelli di lettura (dalla filosofia all'ecologia, dalla scienza all'arte, dal gioco alla poesia) ed è stata progettata in un format estremamente versatile anche nell'allestimento.













Le Patamacchine saranno in mostra al MOON fino al 30 giugno 2018.

Il MOON sarà aperto al pubblico dal martedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16:00 alle ore 19.00. Ultimo ingresso alle ore 18.00.

Da maggio resterà aperto anche la domenica negli stessi orari.



Per ulteriori informazioni: prenotazioni@museomoon.eu

Tel. 0971.476646 / Mob. 340.7998443 / 347.9315416