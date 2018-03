Prosegue il tour della nostra Lara Croft 27/03/2018 Continua il tour della Lara Croft di Altrimedia. Il 7 aprile alle 17 Quando Lara Croft arrossì. L’ordinarietà straordinaria di un’archeologa di Isabella Marchetta sarà presentato nel Museo archeologico provinciale “M. Lacava” in via Lazio 18/via Ciccotti a Potenza.



Dopo i saluti di Anna Grazia Pistone, funzionario archeologo del Museo interverranno Katia Lacerra (Presidente Associazione GIAA Basilicata), Lucia Colangelo (Archeologa, Associazione GIAA Basilicata) e Vito Epifania /Gabriella Lanzillotta (Casa Editrice Altrimedia). Dialogherà con l’autrice Anna Mollica (giornalista di Il Lucano Magazine).



Il 16 aprile Lara Croft approda a Melfi alle 18 nel Museo Civico, Palazzo Donadoni in Vico Rispoli. Dopo i saluti di Livio Valvano, sindaco di Melfi. Interverranno Michele Sedile (Presidente Archeoclub Melfi), Vincenzo Fundone (Socio Archeoclub Melfi), Vito Epifania e Gabriella Lanzillotta (Casa Editrice Altrimedia). Dialogheranno con l’autrice Rosanna Ciriello (già funzionario MIBACT) e Filomena Nitti (Istituto Comprensivo P. Berardi - F.S. Nitti – Melfi).



Il 29 aprile alle 17,15 il libro sarà presentato nella Sala Piumini della Biblioteca Comunale di Chiaravalle (Ancona) in piazza Giuseppe Mazzini 23 con Viviana Antongirolami (Presidente Archeolab) e Francesco Favi (Assessore Cultura, pubblica istruzione, politiche giovanili, turismo, cultura dello sport).



Domenica 6 maggio, infine, alle 10,30 Lara Croft sarà a Campobasso nel Museo Sannitico in via Chiarizia 12 per una presentazione a cura di Memo Cantieri Culturali.



L’archeologia non è mai stata così bella, entusiasmante e giovane come quella raccontata in Quando Lara Croft arrossì. L’ordinarietà straordinaria di un’archeologa. Grazie alla penna brillante di Marchetta – archeologa di professione - tutto il mondo di questa disciplina affascinante ma molto “di nicchia” diventa una raccolta di aneddoti, storie, scavi e disavventure a lieto fine.



Isabella è un fiume in piena, il suo flusso di pensieri ha un ritmo vorticoso ed è proprio il contrasto con l’apparente staticità dell’archeologia a diventare irresistibile. Senza mai perdere di vista lo studio e il rigore che la caratterizzano, l’archeologia diventa una materia familiare in dieci episodi nei quali l’autrice scrive con spontaneità di se stessa e del suo amore per gli scavi. Sempre a caccia di reperti, incurante delle difficoltà di un lavoro che talvolta poco si lega con il gentil sesso, Isabella riesce con i suoi racconti ad appassionare anche chi l’archeologia la considerava una disciplina ostica. Storia e storie costruite sulle esperienze dirette di Isabella, flash di vita vissuta tra scavi, cantieri e amici/colleghi sparsi per l'Italia.

Lo stile di Marchetta è semplice e diretto, l'ironia è il tratto distintivo di alcune pagine.



Una cosa è certa, riferendosi al titolo: Lara Croft impallidisce perché la sua collega, nel libro, si connota come eroina del fare quotidiano, in una maniera straordinariamente ordinaria.



Il volume, che contiene illustrazioni di Silvio Lorusso, ha il carattere dell’interazione con il lettore, per empatia e curiosità, ma anche per un curato apparato di oltre 50 note esplicative, 23 approfondimenti a tema e un ricco corredo di rimandi al web attraverso numerosi QR-code. Il volume inaugura la nuova collana di Altrimedia dal titolo ArcheoComunicazione ideata e curata da Isabella Marchetta.

L’autrice, nata a Matera, è un’archeologa specialista nella Tardantichità e Medioevo. Archeologo da cantiere ha nella Basilicata e nel Molise i suoi ambiti territoriali privilegiati di lavoro, non le mancano però esperienze anche in Campania e Calabria. Collabora attivamente anche con strutture museali finalizzando così la sua attività allo studio dei reperti da scavo e alle fasi di allestimento delle sedi museali.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 27/03/2018 - Prosegue il tour della nostra Lara Croft

Continua il tour della Lara Croft di Altrimedia. Il 7 aprile alle 17 Quando Lara Croft arrossì. L’ordinarietà straordinaria di un’archeologa di Isabella Marchetta sarà presentato nel Museo archeologico provinciale “M. Lacava” in via Lazio 18/via Ciccotti a Potenza.



...-->continua 27/03/2018 - Unibas: presentato oggi a Potenza Master Unibas in Petroleum Geoscience

Il sottosuolo della Basilicata ospita alcuni dei giacimenti d’idrocarburi su terraferma più estesi d’Europa. Il legame tra greggio e territorio lucano prende il volo definitivamente negli anni Novanta, e oggi si concretizza nei progetti della “Val D’Agri”, il ...-->continua 27/03/2018 - Il Parco incontra i responsabili CEAS per rilancio educazione ambientale

Per rilanciare le attività di educazione ambientale e la collaborazione con i CEAS il Parco dell’Appennino Lucano ha promosso un incontro con le guide e responsabili dei centri che ricadono nell’area protetta, al quale hanno preso parte il presidente Vittorio ...-->continua 27/03/2018 - Raicom: screenings 2018 a Matera

Dal 4 al 7 aprile Matera sarà la sede di Screenings 2018, l’annuale appuntamento organizzato da RaiCom per presentare ai buyers internazionali le ultime novità della Rai. Le produzioni del Servizio Pubblico a disposizione degli operatori internazionali dell’au...-->continua E NEWS