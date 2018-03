Tutto pronto per l’ottava edizione di Ritagli Atti – Corti teatrali, organizzata dalla Uilt di Basilicata in occasione della Giornata mondiale del teatro. La novità di quest’anno è che la manifestazione si terrà a Potenza, al Teatro Don Bosco, il 24 marzo 2018, alle ore 19.

Cinque le compagnie selezionate a livello nazionale, più una fuori concorso. Le compagnie sono: Compagnia Petrolini di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), che metterà in scena “Mantiene sempre le promesse”, di Francesco Chianese; Compagnia Teatro Insieme di Padova, con “La topastra”, di Stefano Benni; Compagnia Tutto Esaurito di Matera, con “Yin e Yang”, di Francesco Sciannarella; Compagnia Lost Orpheus Teatro di Potenza, con “Paura di dormire”, di Antonio De Lisa; Compagnia La notte porta consiglio con “Io non mattirò”, di Francesco Ziccardi. Lo spettacolo fuori concorso è “Esercizi sul Macbeth”, della Compagnia Skené di Matera.



La giuria è di tutto prestigio, sotto la presidenza di Sebastiano Somma e comprende l’attrice Eva Immediato (che presenterà la serata), Giancarlo Guercio, attore, regista e docente di letteratura all’Università di Salerno, Davide Di Prima, regista, attore, già presidente del Centro Studi della Uilt Basilicata, Nicola Timpone, consulente della Lucana Film Commission e direttore dell’animazione presso il consorzio La cittadella del sapere.



Alla fine della serata saranno premiati il miglior spettacolo e il miglior attore o attrice.



La manifestazione, come si diceva, si terrà al Teatro Don Bosco, con un biglietto di entrata di 5 euro per favorire l’accesso del pubblico, specie quello giovanile. Uno degli scopi della Uilt è proprio quello di incrementare la presenza del pubblico al teatro, fornendo spettacoli di qualità.