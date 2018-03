Si svolgeranno a Potenza, sabato 17 marzo, le semifinali dei "Campionati internazionali di Giochi matematici": il Campus universitario di Macchia Romana sarà una delle sedi ospitanti la manifestazione, che accoglierà circa 700 studenti da 22 istituti comprensivi e da 11 istituti di istruzione superiore della Basilicata e della Campania. I campionati sono articolati in tre fasi: le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il 17 marzo), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, nella sede dell'Università Bocconi, il 12 maggio 2018) e la finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto 2018.

In ognuna di queste "tappe" i concorrenti si sfideranno a colpi di quesiti da risolvere in un tempo prefissato. Le difficoltà dei "giochi" sono suddivise in diverse categorie: C1 (per gli studenti di prima e seconda media), C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore), L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore), L2 (per gli studenti di quinta superiore e del primo biennio universitario) e GP ("grande pubblico" riservato agli adulti, dal 3° anno di Università fino a qualsiasi età).