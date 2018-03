Il 21 Marzo si celebrerà a Foggia la XXIII edizione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie".

"Terra, solchi di verità e giustizia è il tema che accompagnerà la giornata. Foggia sarà la “piazza” principale, ma simultaneamente, in migliaia di luoghi d’Italia, dell’Europa e dell’America Latina, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime e, di seguito, con momenti di riflessione e approfondimento. Insieme per ricordare le oltre 900 vittime innocenti delle mafie con la lettura dei loro nomi e per farsi portavoce di una richiesta di verità e giustizia.

In Basilicata piazza Aldo Moro a Sarconi (PZ) sarà la pizza principale.

Sarconi fa parte di un territorio in cui le estrazioni petrolifere da 40 anni mettono in pericolo la salute, l’ambiente e le attività lavorative tradizionali. Il suo nome è legato anche a un prodotto della terra, simbolo di tradizione e rinascita: il fagiolo di Sarconi che con i suoi 20 ecotipi locali è conosciuto in tutto il mondo.

Libera Basilicata, con il presidio della Val d’Agri, ha promosso su questi temi il dialogo con le realtà locali e i cittadini, chiedendo controlli continui ed affidabili, nuove e più restrittive normative sulle emissioni, lo stop all'espansione dell’attività. Il Centro Oli della Val d’Agri è stato oggetto di un numero imprecisato di malfunzionamenti e di diverse inchieste che hanno messo in evidenza corruzione e presunti traffici illeciti di rifiuti.

Per questo il 21 marzo saremo a Sarconi, ricordando i nomi delle vittime innocenti di mafia e delle persone scomparse che in Basilicata non hanno avuto ancora giustizia.



Di seguito il programma dettagliato della giornata :



09.00 Piazza Aldo Moro.

Accoglienza e raduno con gli alunni della scuola dell’infanzia, elementare, media di Sarconi e con delegazioni di ragazzi degli Istituti dei comuni limitrofi.



09.30 Apertura della giornata a cura del presidio di Libera della Val d’Agri e dell’associazione culturale Ca.Ta.Li.Te. e dedica della giornata a Mimmo Beneventano ed alla piccola Ottavia de Luise.

Saluti delle autorità.



10.15 Presentazione dei lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Abate Antonio Racioppi” di Sarconi, con musiche, letture, cartelloni, danze; targa ed albero dedicato alla memoria della piccola Ottavia De Luise a cura dell’associazione Ca.Ta.Li.Te.



11.00-12.00 Lettura dei 950 nomi delle vittime innocenti di mafia e delle vittime innocenti lucane ancora in attesa di verità.



12.30 Saluti del Sindaco di Sarconi e degli altri sindaci presenti.