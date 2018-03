Sarà inaugurato domani, giovedì 15 marzo, alle ore 13, in occasione della edizione 2018 del workshop "Summer 2018 – Tour Operator e Vettori incontrano il trade", alla presenza di operatori turistici nazionali e internazionali, uno spazio interamente dedicato a Matera e alla Basilicata all’interno dell’aeroporto di Bari-Palese. Un’area allestita e realizzata da Apt Basilicata e Fondazione Matera-Basilicata 2019 che non solo consentirà ai viaggiatori di poter fruire delle informazioni e notizie utili relative alla mobilità ed ai servizi turistici in Basilicata, ma che sarà anche un punto di promozione permanente in vista di Matera Capitale Europea della Cultura.

“Con questo presidio di accoglienza - spiega Paolo Verri, direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019 – offriamo un punto di riferimento per Matera e la Basilicata per tutti coloro che attraversano l’aeroporto pugliese. Ringraziamo il direttore di Aeroporti di Puglia, per averci convinto a sfruttare al meglio questa opportunità, nonchè per la felice intuizione di intitolare Bari - Matera questo straordinario hub da cui ogni anno transitano 6 milioni di passeggeri. Oltre allo spazio, tuttavia, è ora necessario aumentare quanto prima il numero delle corse dei bus navetta da e per Matera. Presto insieme al Comune di Matera, alla Regione Basilicata, all'Apt Basilicata incontreremo le Fal per chiedere di aumentare il numero delle corse dei treni, anche di domenica, inserendo un congruo numero di linee dirette. L’inaugurazione del punto informativo è, quindi, solo il primo passo per migliorare la mobilità da e verso l’aeroporto di Bari-Matera”.

«Nasce finalmente un’area confortevole dedicata a tutti i viaggiatori in transito nell’importante scalo pugliese – è il commento del direttore generale dell’Apt Basilicata, Mariano Schiavone – che potranno conoscere la Città dei Sassi e la Basilicata attraverso video e prodotti editoriali e ricevere informazioni dirette dal personale presente. Un obiettivo strategico raggiunto, dunque. Si tratta di uno spazio dinamico, attrezzato per incontri tematici ed attività di intrattenimento culturale e turistico a disposizione di associazioni, operatori turistici e portatori di interesse che ne faranno richiesta».

La vicinanza con la Puglia rappresenta per la Basilicata una indiscutibile opportunità nella consapevolezza che le due regioni hanno le carte in regola per diventare territorio-ponte tra Mediterraneo ed Europa, con importanti potenzialità in termini di turismo e ricadute economiche.

Con questa convinzione, nella stessa giornata, l’Apt parteciperà con gli operatori di settore all’evento “L’aeroporto incontra il trade” (Sala degli Ulivi 2^ piano aeroporto Karol Wojtyla – Bari – Nuova Ala EST, ore 9:30/17:30), in collaborazione con Puglia Promozione.