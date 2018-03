“Premio Mimosa d’argento 2018 Città di Brienza”. Riflettori puntati sulle “Donne protagoniste nel mondo”, nella cerimonia istituzionale che si è svolta ieri (domenica 11 marzo, alle ore 18.30) nella Sala Ex Refettorio del Comune di Brienza alla presenza del sindaco, Donato Distefano, dell’Assessore alla cultura, Angela Scelzo, del senatore Carlo Chiurazzi, del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viggiano, Capitano Lucia Audino, del Maresciallo Capo della Stazione Carabinieri di Brienza, Massimo Ammendola e del Parroco, Don Beniamino Cirone. Ha condotto la serata Raffaele Mangieri.



Nel corso dell’iniziativa sono stati consegnanti i riconoscimenti al Prefetto di Potenza, Giovanna Stefania Cagliostro, alla Dirigente dell’ Ufficio dei Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata, Patrizia Minardi, alla giornalista di Radio Rai, Manuela Collazzo, alla ricercatrice, Maria Teresa Scelzo ed alla Presidente dell’Associazione “Incrociamo le Code”, Francesca Galante.



Ecco le motivazioni.



Al Prefetto di Potenza dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro l'omaggio della Città di Brienza “per aver tracciato in questo anno in Basilicata un percorso di collaborazione interistituzionale,testimoniando attenzione alla nostra comunità e https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifmostrando di essere una "grande servitrice dello Stato".



Alla Dott.ssa Patrizia Minardi “per il suo straordinario impegno nel promuovere e valorizzare la nostra cultura e lo sviluppo dell'industria turistica lucana".



A Manuela Collazzo, invece, “per il suo impegno di giovane giornalista sempre orientata a mantenere un comportamento rispettoso delle regole deontologiche per un'informazione corretta".



A Maria Teresa Scelzo l'omaggio della Città di Brienza per "il suo impegno formativo a servizio della ricerca".



All'Associazione Incrociamo le Code “per l’impegno profuso con serietà e competenza nello lotta al randagismo divenendo così un punto di riferimento per la nostra Città".