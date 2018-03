Sei sbandieratori e una chiarina del Gruppo Sbandieratori e Musici “San Vito Martire di Avigliano” faranno parte della "rosa" della Nazionale 2018 della Lega Italiana Sbandieratori. I giovani lucani si uniscono ai tre musici e tre sbandieratori selezionati lo scorso anno. Quindi dopo le selezioni che si sono svolte nel fine settimana a Chianciano Terme sono tredici i componenti del Gruppo Sbandieratori e Musici di Avigliano a far parte della Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori. Grande soddisfazione viene espressa da Rocco Grippa, presidente del Gruppo Sbandieratori e Musici “San Vito Martire di Avigliano”. Il gruppo è nato in seno alla “Associazione Culturale e Ricreativa San Vito Martire”, grazie all’interesse e all’euforia di molti giovani che ruotano attorno all’associazione. L’Associazione ha realizzato nel tempo diverse iniziative volte a richiamare e salvaguardare le tradizioni Aviglianesi, oltre che contribuire al progresso culturale, sociale ed artistico. Il Gruppo “Sbandieratori e Musici San Vito Martire di Avigliano” è l’unico gruppo presente in Basilicata, con riconoscimento ufficiale anche a livello nazionale. Frutto di un entusiasmo nato sul campo, il Gruppo di Sbandieratori e Musici, con figuranti, musici, sbandieratori ed artisti di strada ha, ad oggi, al suo attivo molteplici partecipazioni a varie manifestazioni di rievocazione storica su tutto il territorio nazionale. Giovani, che già al primo anno, si sono evidenziati partecipando ad oltre venti uscite in manifestazioni ed eventi culturali nelle diverse zone della Basilicata. Un vero e proprio orgoglio per l’intera comunità aviglianese. Tanti e importanti sono nel 2018 gli appuntamenti che vedranno impegnati atleti, musici e istruttori con eventi di rilievo nazionale, tra cui: la 37esima Parata nazionale della Bandiera, vale a dire il Campionato italiano sbandieratori e musici della Lega italiana sbandieratori, massima competizione sportiva che quest’anno si svolgerà a Fano, nelle Marche; quindi l’Under 18, che invece avrà luogo a Lucera, in Puglia, e la spettacolare Parata Storica che sarà organizzata a Montefalco, in Umbria. Il 21 e 22 aprile è previsto inoltre il raduno nazionale Corinaldo in provincia di Ancona. Questi i nomi dei ragazzi lucani coinvolti: Sacco Vincenzo, Schiavone Alessandro, Santarsiero Nadia, Sabato Fabio, Summa Arianna, Valvano Alisia Pia, Borrino Giuseppe, Lelario Giuseppe, Vaccaro Antonello, Rosa Mario, Gerardi Donatello, Schiavone Federico, Macellaro Giovanni.