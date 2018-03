L'iniziativa è nata da un’idea di Giuseppe Cosenza, quando è venuto a conoscenza che Margherita Bandini sarebbe stata ospite di Angela Mele, durante le sue attività divulgative, in giro per i fiumi della Basilicata. Margherita ha entusiasticamente accettato l'invito di dedicare un po’ del suo tempo a parlarci della sua personale esperienza con la lontra. Inizialmente si era pensato di fare l'evento a Laino, luogo con presenza sia della lontra ma anche di un’importante attività turistico sportiva legata al fiume. Per motivo logistici si è scelto Francavilla anche grazie alla disponibilità entusiasta di ospitarci degli amici del circolo Arci FrancaViva.



Per l'evento non è stato richiesto nessun contributo pubblico e tutti i relatori e gli organizzatori offrono gratuitamente la loro collaborazione



La lontra è una specie che in Europa ha rischiato di estinguersi a causa del danneggiamento dei fiumi, dell'inquinamento della acque e, non meno grave, anche per la caccia essendo un animale dalla pelliccia pregiatissima.

I fiumi del Pollino grazie alla loro scarsa antropizzazione rappresentano insieme ad altre poche zone del sud Italia il territorio ultimo di sopravvivenza di questa specie, che essendo un predatore, può essere considerato un indicatore di qualità ambientale: se in un territorio vive la lontra significa che quell'ambiente è estremamente pulito.



La sua presenza è quindi una garanzia di alta qualità ambientale, proprio per chi voglia scegliere di vivere o di andare in vacanza in un determinato posto. La sua presenza vale molto più di tanti "marchi" di qualità o di provenienza.



Al contempo la presenza della lontra può rappresentare, insieme all'ambiente in cui vive, un notevole richiamo turistico, sopratutto se promosso con adeguate strutture che possano veicolare e divulgare la conoscenza e il rispetto di questa specie, senza considerare che proprio il suo ambiente ecologico fluviale e lacustre, se tutelato, curato, difeso da incivili attività antropiche e valorizzato è di grande richiamo turistico.