Settimana mondiale del cervello 2018: le iniziative in Basilicata 8/03/2018 Dal 12 al 18 marzo 2018 si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine d arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età.



La campagna in Italia (“Settimana del Cervello”, terza edizione, www.settimanadelcervello.it ) è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento.



Quest’anno in Basilicata il gruppo di lavoro ha organizzato nove eventi che da Nova Siri a Matera copriranno tutta la regione fino a Potenza.



Tanti i patrocini istituzionali che sostengono la manifestazione, nonché le associazioni di professionisti del settore sanitario e culturali e aziende locali impegnati nella sua promozione.



Gli eventi in programma sono rivolti a persone di ogni fascia d'età e puntano a raccontare il funzionamento del cervello con lo scopo di prevenire le patologie cardio-vascolari e cerebrali, di valutare le funzioni cognitive e sperimentare dal vivo le metodiche che utilizzate in ambito neuroscientifico.



Ecco alcuni appuntamenti previsti nella nostra regione:



A Matera i check-up delle funzioni cognitive negli adulti si svolgeranno dal 12 al 15 marzo, ma non solo. Ci sarà l'occasione di partecipare al Neuro-cafè presso La Lopa Bar, nei Sassi di Matera, per capire come funziona il cervello sano, cosa sono i bias cognitivi e fare un esperimento di gruppo.



Sono diverse le iniziative che si svolgeranno poi nel Metapontino. A Policoro sono previsti gli screening delle funzioni cognitive negli adulti e nei bambini dal 12 al 23 marzo. Inoltre in programma workshop e laboratori dedicati ai bambini a Bernalda il 16 e il 17 marzo.

Il 17 marzo sarà dedicato allo Stroke, con un workshop a Nova Siri Marina in cui diverse figure professionali tra cui medici, infermieri, psicologi e ricercatori in neuroscienze daranno spazio a questa delicata tematica.



Per concludere questa carrellata di manifestazioni il Neurolab curato da Neuroset S.R.L. darà la possibilità di mettere alla prova il proprio cervello, informarsi sulle nuove frontiere delle neuroscienze e fare un check-up delle funzioni cognitive.



Il calendario locale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it



Settimana del Cervello anche online

La terza edizione della Settimana del Cervello si svolge anche online, attraverso una serie di post dal contenuto “più cervellotico che mai” che si possono seguire sulla pagina Facebook Settimana del Cervello. Le attività locali si possono invece seguire sulla pagina regionale Settimana del cervello – Basilicata.





Per ulteriori informazioni:

Sito italiano: www.settimanadelcervello.it



Sito manifestazione mondiale: www.dana.org

Sito promotore e partner Dana Foundation: www.hafricah.net

Pagina Facebook nazionale: Settimana del Cervello

Pagina Facebook regionale: Settimana del Cervello - BASILICATA



