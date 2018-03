Alcuni sketch della prossima serie del “Mudù” verranno girati a Rotonda. Ce lo ha confermato lo stesso Uccio De Santis, noto protagonista della popolare sit – com trasmessa da ”Telenorba” e giunta quest’anno all’ottava serie. L’attore pugliese, incontrato da n... -->continua

Roberto Santangelo, giovane donatore di sangue della FIDAS Basilicata, ha vinto gli Italian Blood Awards, premio di levatura nazionale istituito dagli “Amici del Cabaret”, associazione con sede a Lendinara, in provincia di Rovigo, che attraverso gli spettacoli... -->continua