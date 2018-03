Il 10 Marzo 2018, si terrà a Sant'Arcangelo (Pz), il convegno dal titolo "L'accoglienza della vita tra scienza e amore", organizzato da Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus e dal Centro di Aiuto alla Vita "Piccoli Passi Possibili" di Sant'Arcangelo.

L'evento, che sarà incentrato sul tema dell'accoglienza della vita nascente, vedrà, oltre alla presenza del Prof. Giuseppe Noia che relazionerà sul tema: "La Diagnosi Prenatale patologica: terapie fetali e accompagnamento in difesa della vita", anche la partecipazione delle famiglie Didonna - Logreco, per la Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus (famiglia referente per la regione Puglia), e Manolio, per il Cav Piccoli Passi Possibili, che porteranno la loro testimonianza.

In occasione dell'evento si inaugurerà, a Sant'arcangelo, un nuovo Sportello di Accoglienza per le Maternità Difficili della Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus, in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita "Piccoli Passi Possibili", presieduto dalla Sig.ra Maria Giordano.