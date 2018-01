Successo e plauso per PAOLA ARANCI a Miss Chef 4/01/2018 Successo e plauso per PAOLA ARANCI, chef executive presso Grace Mansion, residenza del sindaco di New York, Bill De Blasio, originario di Grassano (MT), ospite il 30 dicembre scorso della kermesse “ANIMA E CIBO”, svoltasi dal 26 al 30 dicembre2017, a Maratea (PZ), in Basilicata, a corredo del grande evento del Capodanno 2018 in diretta tv su RAI UNO. Paola Aranci, per la prima volta in Basilicata su invito della giornalista di origine lucana Mariangela Petruzzelli, ha annunciato da Maratea la sua autorevole collaborazione in veste di international testimonial madrina, con il format MISS CHEF®, già presente a NY dal 2014, di cui la Petruzzelli è ideatrice e producer.





Roma, 4 gennaio 2018



MISS CHEF® (www.misschef.net), la prima competizione italiana ed internazionale, tra alcune delle migliori Chef Donne italiane con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione culinaria nostrana, valorizzando il "Made in Italy" delle eccellenze eno-gastronomiche e la dieta mediterranea, è stata protagonista, lo scorso 30 dicembre 2017, nella prestigiosa kermesse “ANIMA E CIBO”, svoltasi dal 26 al 30 dicembre scorsi, a Maratea (PZ), in Basilicata. “ANIMA E CIBO” è stato un contenitore intelligente di vari contenuti tra cultura, cibo, musica ed esperienze professionali di eccellenze lucane in Italia ed all’estero, che si è strutturato in talk, laboratori, performance e show-cooking per raccontare l’anima ed il cibo della Basilicata e non solo. La kermesse è stata ideata da quattro associazioni lucane tra cui, come capofila, l’associazione “Mona Lisa Museum”, presieduta da Donata Manzolillo e dall’associazione “Basilicata a Way Of Living”, il cui presidente è lo chef lucano Luigi Diotiaiuti, che lavora a Washington-USA da tanti anni. MISS CHEF®, ideata da Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice tv anche per la Rai, di origine lucana, direttrice artistica e producer del format, è stata scelta tra i protagonisti eccellenti di “ANIMA E CIBO”, manifestazione che ha preceduto il grande evento mediatico del Capodanno 2018, che è stato trasmesso in diretta su RAI UNO, con ascolti eccellenti, il 31 dicembre proprio dalla bella Città di Maratea. MISS CHEF®, nato nel 2012 ad Ischia (NA), nel 2014 è diventato itinerante in Italia toccando varie Regioni e territori per giungere fino a New York, nel periodo del Columbus Day, realizzando, da allora, per quattro anni di seguito, le sue edizioni internazionali. Dopo aver già ottenuto importanti consensi in USA, soprattutto presso il sindaco di NY Bill De Blasio, presso Natalia Quintavalle, ex-console d’Italia a NY fino al 2015, e l’attuale console Francesco Genuardi, MISS CHEF® ha organizzato, anche quest’anno, una serie di interessanti eventi a NY durante le celebrazioni del Columbus Day, in ottobre scorso. Della storia italiana ed internazionale del format e, soprattutto del ricco calendario di eventi 2018, Mariangela Petruzzelli, presidente dell’Associazione MISS CHEF® , ne ha raccontato il 30 dicembre, dal palco di “ANIMA E CIBO” durante l’interessante talk coordinato dalla bravissima Donata Manzolillo nella nota piazza del San Bacco, in località Fiumicello di Maratea. Grande guest star internazionale del talk del 30 dicembre è stata PAOLA ARANCI, romana, chef executive presso Grace Mansion, residenza del sindaco di New York, Bill De Blasio, giunta per la prima volta in Basilicata su invito di Mariangela Petruzzelli per raccontare la sua storia di brillante e determinata MISS CHEF e annunciare la sua autorevole collaborazione con il format MISS CHEF®, in veste di international testimonial madrina del Premio dal 2018, ANNO DEL CIBO. Sulla su partecipazione ad “ANIMA E CIBO” e sul suo primo viaggio di scoperta della Basilicata, Paola Aranci ha dichiarato: “Sono onorata di essere venuta in Basilicata, terra accogliente ed antica, che non conoscevo. La gente lucana è intraprendente e molto ospitale. Ho assaggiato la cucina tipica locale che è a dir poco eccellente. Ho voluto anche scoprire i prodotti tipici ed assaggiarli direttamente volendo portarne con me di ritorno a New York una bella scorta, soprattutto per preparare ricette salutistiche, storiche e saporite al Sindaco Bill De Blasio che ama la Basilicata, terra di sua nonna Anna Briganti. Sono sicura che gli farò una bella sorpresa! Anche per questo forte legame tra il Sindaco di NY e la Basilicata ho deciso, con grande entusiasmo, di accogliere l’invito di Mariangela Petruzzelli di venire in Basilicata e con grande onore di accettare di essere international testimonial di MISS CHEF®, manifestazione internazionale di settore, che unisce la categoria femminile e le scelte di vita, facendoci più forti e unite, al di là di confini ed esperienze. La passione per la cucina è qualcosa che coltivo fin da bambina. Essere donna e scegliere questa professione mi è costato impegno e sacrificio. Il mio sogno si è realizzato e voglio essere d’esempio per tutte quelle Donne nel mondo che vogliono intraprendere la professione di Chef, bellissima ma anche faticosissima”. E della sua esperienza personale di vita e lavoro Paola Aranci, dopo Maratea ne ha anche parlato, proprio ieri 3 gennaio, con grande successo, nel programma di Rai uno “La Vita in diretta”. Al talk “ANIMA E CIBO” del 30 dicembre a Maratea è intervenuta anche GLORIA LIMONGI, giovanissima chef di Maratea, vincitrice del titolo MISS CHEF® Basilicata 2015, evento internazionale in collegamento con NY e Malta, che si svolse proprio a Maratea due anni fa. Gloria Limongi - che ha aperto da due anni un rinomato ristorante chiamato “La Cambusa” situato proprio a Fiumicello di Maratea, ed è anche la più giovane MISS CHEF® eletta da quando è nato il Premio- ha raccontato con passione di come le abbia portato visibilità, lavoro e fortuna la vittoria del titolo MISS CHEF® Basilicata 2015. Ad “ANIMA E CIBO” e sulla sinergia con Paola Aranci, Mariangela Petruzzelli, ha evidenziato: “Sono onorata e lieta di aver partecipato come eccellenza lucana alla kermesse “ANIMA E CIBO” e ringrazio di cuore Donata Manzolillo, bravissima ideatrice capofila della kermesse, che ha creduto in MISS CHEF®. A Maratea sono nate tantissime progettualità importanti per MISS CHEF® che ha promosso e continua a promuovere la cucina, la memoria dei saperi e dei sapori delle Chef Donne professioniste soprattutto lucane in Italia ed all’estero anche a NY dove il Premio è presente da quattro anni facendosi apprezzare dal sindaco di NY, Bill De Blasio che, nel 2015, ha sfilato in Columbus Parade con noi. Sono stata ancor più onorata di annunciare dal palco di “ANIMA E CIBO”, a Maratea e dalla mia terra, la Basilicata, la collaborazione di stima umana prima di tutto e di grande professionalità nata con Paola Aranci, chef-executive di De Blasio, Donna Chef brillante, umile e sagace che ho conosciuto a NY e che subito ha sposato il concept e le azioni di MISS CHEF® scegliendo di essere, dal 2018, anno del cibo, la nostra international testimonial madrina nel mondo. Sono felicissima di aver rivisto lo chef eccellente, oltre che amico, Luigi Diotiaiuti, che lavora da anni a Washington con grande competenza cucinando anche per l’ex-presidente USA Obama. Con lui e con Paola Aranci si sta programmando un grande evento MISS CHEF® a Washington sul valore delle ricette storiche con al centro la pasta fatta in casa, ideate dalle nonne italiane, progettualità su cui già opera lo chef Diotiaiuti”. MISS CHEF® con Paola Aranci, dopo l’evento in Basilicata, darà vita anche ad una serie di manifestazioni enogastronomiche internazionali, non solo in altre località italiane ma anche a Parigi, nei Balcani e naturalmente a New York in primavera prossima con il trionfo dei prodotti tipici lucani che Paola ha scoperto e apprezzato in questi suoi giorni tutti lucani doc.





MISS CHEF® 2017 ha come importanti PARTNER: la FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA CAMPANIA USA; AENR- Associazione Europea NikolaosRoute-La Via Nicolaiana® (www.nicolaosroute-lavianicolaiana.com), il neo-costituito Ente di Gestione dell’Itinerario Culturale Europeo dedicato al Santo Nicola, di cui MISS CHEF® è socio fondatore; la Fondazione Matera 2019 Capitale Europea della Cultura (www. matera–basilicata 2019.it); l’Università “Unimeier” (www.unimeier.eu); la piattaforma Mad for Italy (www.madforitaly.net); il gruppo di ricerca Starfinn; l’associazione culturale e turistica “Venere Jonica” (www.venerejonica.com).



MEDIA PARTNER DI MISS CHEF® 2017 sono: AMERICA OGGI, RADIO ICN-New York-USA (www.icnradio.com); SI’ ITALIA TV(www.si-italia.tv), tv anche web, in USA; la web tv e radio europea WORLD EXPRESS; il magazine LO STRILLO (www.lostrillo.it); il magazine JOB OK (www.jobok.it).





