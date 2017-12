Se c’è una domanda veramente difficile da porre al maestro Giovanni Percoco è questa: ricordarsi, senza controllare, quanti libri e quanti contributi ha realizzato, negli anni, per raccontare la grandiosa opera artistica di Marino di Teana, suo fraterno amico. Perché sarebbe impossibile oltre che pretestuoso, tentare di approcciarsi al mondo di Marino senza consultare la ricca bibliografia prodotta da Percoco. Una bibliografia alla quale si aggiunge un altro, atteso volume: ‘La Pittura e i disegni di Marino di Teana’. Fresco di stampa, il libro è frutto di un lungo periodo di preparazione che è cominciato nel 2001.

E’ un libro unico perché parla della pittura di Marino in modo non solo esaustivo, ma perché è documentato al massimo: sono, infatti, riportati testi e citazioni di Marino, tratti da numerosissime audiocassette e da filmati a commento delle sue opere pittoriche. Perché tra i meriti di Giovanni Percoco c’è anche la maniacale attenzione verso tutto l’universo di Francesco Marino di Teana, tanto da collezionare decine e decine di audiocassette con le loro conversazioni. Il testo, inoltre, è corredato da altri documenti che presentano le mille sfaccettature del personaggio: Marino pittore, ma anche Marino filosofo, scultore, architetto, urbanista e poeta.

Un documento importantissimo, dunque, rappresentato da ben 14 pagine manoscritte di Marino che spiegano la sua concezione dell’arte, di cui la pittura fa parte. Ovviamente la sua concezione dell’arte è strettamente connessa al suo pensiero filosofico. Marino, infatti, dice che la sua arte è il corollario della sua filosofia: Guarda, un’opera non si può far, Giovanni, se prima non c’è un mondo filosofico. (Intervista a Marino, 19 marzo 2005) e in una sua breve nota manoscritta espone il suo pensiero secondo il quale l’arte, la musica, l’architettura, la scultura, la poesia sono una sola cosa, un tutt’uno: un’unica forma dinamica, espressiva e creativa che è prodotta dall’uomo, ma che, in realtà, è lo stesso uomo. (Intervista a Marino, 15 gennaio 2002, Caën, Calvados, Francia). Dunque l’unitarietà dell’arte.

Questi sono solo alcuni degli elementi che arricchiscono questo nuovo lavoro letterario di Giovanni Percoco. Il Consiglio Regionale di Basilicata ha elargito un contributo per la stampa del volume e l'Associazione Culturale Xerospòtamos lo ha patrocinato.





Mariapaola Vergallito