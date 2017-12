ParcoMurgia Festival: terza edizione di 'Case Ospitanti' 23/12/2017 Il 29 e 30 dicembre per il ParcoMurgia Festival, ritorna per il terzo anno Case Ospitanti, un modo nuovo per conoscere il territorio e i suoi abitanti. Sarà l’architettura esterna ed interna dei Sassi e dell’arteria settecentesca, la conoscenza dei suoi abitanti e del grado di ospitalità degli stessi, il tema di questa edizione.



E’ la proposta invernale con il quale il Parco della Murgia Materana vuole consolidare il legame tra l’area protetta istituita con Legge Regionale n. 11 del 3 aprile 1990 e il centro abitato. Un percorso fotografico itinerante esposto nelle case dei Sassi.



Quest’anno si racconta nelle case ospitanti, attraverso gli scatti fotografici di Stefano Unterthiner, la presenza nel nostro territorio del Falco Grillaio, un vero abitante culturale. La mostra propone alcuni degli scatti riportati all’interno di un bellissimo articolo, a firma dello stesso Unterthiner, pubblicato nel giugno 2017 sulla prestigiosa rivista del National Geographic.



“Case Ospitanti”, oltre al percorso fotografico coinvolgerà musicisti, poeti e artisti che realizzeranno nei salotti, microeventi della durata di 15’ che si ripeteranno ogni 30’. Gli “ospiti” potranno così, con l’ausilio di una mappa riportante tutte le “Case Ospitanti”, seguire un itinerario alla scoperta del Grillaio e dell’accoglienza riservata loro dai residenti nei Sassi.



Nell’ambito di “Case Ospitanti”, l’Ente Parco darà continuità al progetto: DONA UN LIBRO ALLA BIBLIOTECA DI PARCO DEI MONACI. Tutti coloro che vorranno contribuire all’allestimento della biblioteca di Parco dei Monaci, oggi adibito a Centro visite, potranno donare testi riguardanti l’ambiente, il territorio e le tradizioni del mondo, al personale del Parco presente in ogni “Casa Ospitante”.



Il 29 dicembre sarà possibile ammirare in anteprima tutta l’intera mostra di Stefano Unterthiner in Casa Cava. Per l’occasione ci faranno compagnia le voci sarde dei Tenores di Orosei, una delle più note formazioni Vocali Sarde, che, nel Panorama Internazionale della Musica Etnica e Religiosa, è riuscita a ritagliarsi un posto di preminenza.





Programma

Venerdì 29 Dicembre

Ore 20:00 Casa Cava. ingresso libero

IL GRILLAIO A MATERA - Mostra fotografica di Stefano Unterthiner



TENORES DI OROSEI

Tore Mula Voche e leader storico del gruppo - Alessandro Contu Basso - Alessandro Fadda Cronta - Francesco Mula Mesu Voche



Sabato 30 Dicembre

Case Ospitanti dalle 18.30 alle 22:00



P - Partenza del trekking fatto in casa

• CASA DI MARISTELLA E IGNAZIO, Via Casalnuovo, 147 (Sasso Caveoso)

EMANUELE SCHIAVONE QUARTET

Emanuele Schiavone, voce - Kevin Grieco, chitarra - Nicola Andrulli, contrabbasso - Graziano Pennetta, batteria



Sosta n. 1

• CASA DI ANNA GRAZIA E NICOLA, vico confalone 2, scendere da Via bruno Buozzi - Sasso Caveoso

ANGELO SARRA in proverbi e modi di dire in dialetto materano

La parola ritrovata nel linguaggio popolare materano



Sosta n. 2

• CASA DI RITA E MIPA, Recinto Domenico Ridola

ENSEMBLE ARABESQUE in Kletzmer and songs

Ilenia Stigliano, fisarmonica - Antonio Di Marzio, violoncello - Anna Claudia Scammacca, arpa e voce - Nunzia Rizzi, voce



Sosta n. 3

• PALAZZO BERNARDINI, Arco del Sedile, 9 (Salone delle Armi)

GLI ENIGMI DI ALANO

Alano da Matera, eclettico ed eccentrico personaggio vissuto nella seconda metà del XIII Secolo, dialogherà con gli ospiti, del suo rapporto con la Matera del suo tempo. Lo farà con lo spirito dell’Associazione Giallo Sassi, giocando con le storie fantastiche e i miti che da sempre l’uomo ha voluto leggere sulla volta celeste.



Sosta n. 4

PALAZZO BERNARDINI, Arco del Sedile, 9 (Salone Storico)

TENORES DI OROSEI

Tore Mula, voche e leader storico del gruppo - Alessandro Contu, basso - Alessandro Fadda, cronta - Francesco Mula Mesu, voche



Sosta n. 5

• CASA DI TERESA E TOMMASO, Via del Corso, 36

RICORDANDO…IL PRINCIPE. OMAGGIO A TOTÒ.

Di e con Carlo Dilonardo. Con la partecipazione di Antonella Ciervo

Un delicato ma intenso momento per ricordare Antonio De Curtis, il principe della risata a cinquant’anni dalla scomparsa



Sosta n. 6

• CASA DI GABRIELLA E GIUSEPPE, Piazza Duomo, 2

COME AL DUE DI LUGLIO, il giorno più lungo raccontato dai materani. Video racconti

Il progetto nasce dalla volontà dell’associazione Ergghiò di voler raccontare la Festa della Bruna attraverso gli occhi e la voce di quei protagonisti che di solito agiscono all’ombra dei riflettori.



Sosta n. 7

• CASA DI MONICA E ARTURO, Via 3 Corone, 9/10 (Sasso Barisano)

QUEL CHE RESTA DEL BELLO

A cura di Poesia in Azione, Università della Basilicata-DICEM, IIS Duni-Levi

con Silvana Kuhtz, Andrea Bitonto, Chiara Rizzi et altri



Sosta n. 8

• CASA DEL PARCO, Via Sette Dolori, 10 (Sasso Barisano)

CARO AMICO TI SCRIVO

Laboratorio di Mail Art per cantare parole di carta. Una ballata popolare “per poter riderci sopra per continuare a sperare”.

Antonella Mazzilli - Liceo Scientifico “Dante Alighieri” Matera – Dina Gaudiano – Al Marsupio A.s.d.



Sosta n. 9

• CASA DI DORA E GIANNI, Via Lombardi, 4 (Sasso Barisano)

TRAAM

Mino Lionetti, voce e armonica - Enzo Matera, chitarre – Pino Oliva, basso -… ,batteria



A - Arrivo

• CASA DI SILVANA E ITALO, Vico Santa Cesarea, 64 (Sasso Barisano)

AFFABULA, Milena Orlandi Trio

Milena Orlandi, voce - Biagio Orlandi, sax tenore e soprano - Cosimo Maragno, chitarra

Spettacolo di canzoni d’autore "pescate a naso" nel mare magnum dolce e salato del repertorio della musica brasiliana precedente alla nascita della bossanova sino a solcare il territorio tracciato dai tantissimi e fervidi compositori contemporanei del Brasile. Altre canzoni d’autore di diversa provenienza spostano ad intermittenza in altre direzioni lo spettacolo, che, lungo tutto il suo tempo, narra innanzitutto a se stesso la fabula universale del mondo che conosciamo, o che solo immaginiamo.



Ente Parco della Murgia Materana

Via Sette Dolori, 10

75100 Matera (MT) - Italia

Tel 0835 336166 (interno 4)

E-Mail: info@parcomurgia.it

Sito Web: www.parcomurgia.it



Informazioni:

La visita nelle Case Ospitanti è a ingresso libero e non necessita di prenotazione.

Solamente i primi 20 partecipanti che prenoteranno il “trekking fatto in casa” telefonando entro le ore 12 del giorno 29 dicembre allo 0835/336166 int. 4, potranno usufruire della guida al percorso fotografico nelle case.

Ogni proprietario di casa aprirà il suo salotto alla città, a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 22.00.

Presso i punti informativi sarà possibile ritirare la mappa del percorso dove saranno riportate le indicazioni delle Case ospitanti



Punti informativi Matera:

Cartoleria Montemurro Via Beccherie n. 69 - 0835/333411

Libreria dell’Arco, Via Beccherie n. 55 - 0835/311111

Libreria Mondadori, Via del Corso n. 12 - 0835/344062



Case Ospitanti è un progetto di Luigi Esposito



In collaborazione con:

Associazione Amici del Parco della Murgia Materana

Presidio del Libro Matera

Liceo Scientifico “D. Alighieri” Matera

A.P.S. Giallo Sassi

Al Marsupio A.s.d.

Città che Legge

Ergghiò

Poesia in Azione

Università della Basilicata-DICEM

IIS Duni-Levi Matera



