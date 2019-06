NEWS BREVI

10/06/2019 - Sospensioni idriche 10 giugno 2019 Lauria: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Rocco Scotellaro sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori.

Tricarico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Corona, Monteleone e Piani Sottani sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori.

Baragiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Tratturo Regio sarà sospesa dalle ore 10:00 alle ore 14:00, salvo imprevisti. 7/06/2019 - Lagopesole: domani torna in volo esemplare di Nibbio Reale Tornerà in volo domani 8 giugno alle ore 11,30 presso il Castello di Lagopesole, su iniziativa dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, un esemplare di Nibbio Reale (Milvus milvus) che, recuperato ferito, è stato curato dagli operatori del Cras (Centro recupero animali selvatici) del Parco regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Sarà presente, fra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Rosa.



7/06/2019 - Sospensione idrica a Muro Lucano e Atella Muro Lucano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.

Atella: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del giorno 10-06-2019, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: Fosso Di Noia, Serra di Giorgio, Montesirico, Masseria Catena e Contrada Berardi. EDITORIALE Elezioni lucane e importanza del voto

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Se c’è un elemento forte che tutti siamo in grado di estrapolare dall’esito delle ultime elezioni comunali in Basilicata è questo: sono molti, moltissimi i casi, in cui anche un singolo voto ha pregiudicato l’esito elettorale. Un risultato che dovrebbe spronarci alla grande pratica democratica della partecipazione. Che, in altre parole, vuol dire: smettiamola di essere “cittadini non praticanti”. Quello che è accaduto, per esempio, a Banzi, caso forse più un...-->continua