NEWS BREVI

3/06/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 3 giugno in Basilicata Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in piazza Madre Maria Semporini e nelle strade limitrofe resterà sospesa fino alle ore 14:00, salvo imprevisti.

Muro Lucano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: rione Cappuccini, rione Sant’Antonio, rione Belvedere, via Conserva e via Maddalena.

Montescaglioso: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica in via Don Liborio Palazzo, via Lenzi, via Tricase. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione 31/05/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 31 Maggio in Basilicata Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Stella, Via Gandhi, via Montefinese e nel tratto di via Dante tra via don Sturzo e via Manzoni resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 28/05/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 28 Maggio in Basilicata Pignola: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica nelle contrade Molino di Capo, Molino di Piede e zone limitrofe. Il ripristino è previsto alle ore 12:30 di oggi, salvo imprevisti

Lauria: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in contrada Melara sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori.

Atella: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Crocifisso e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE Elezioni lucane e importanza del voto

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Se c’è un elemento forte che tutti siamo in grado di estrapolare dall’esito delle ultime elezioni comunali in Basilicata è questo: sono molti, moltissimi i casi, in cui anche un singolo voto ha pregiudicato l’esito elettorale. Un risultato che dovrebbe spronarci alla grande pratica democratica della partecipazione. Che, in altre parole, vuol dire: smettiamola di essere “cittadini non praticanti”. Quello che è accaduto, per esempio, a Banzi, caso forse più un...-->continua