NEWS BREVI

10/01/2019 - Potenza: droga in case Cas, tre arresti Una "rete di spaccio" di marijuana ed eroina è stata scoperta a Potenza dalla Polizia che ha svolto indagini coordinate dalla Procura della Repubblica: tre persone sono state arrestate e per un'altra (tutte provenienti da nazioni sub-sahariane) è stato disposto il divieto di dimora nel capoluogo lucano. Durante le indagini sono stati anche individuati alcuni appartamenti adibiti a strutture d'accoglienza (Cas) e utilizzati per confezionare e nascondere la droga. 10/01/2019 - Maltempo: scuole chiuse per domani Domani Scuole chiuse a Chiaromonte a causa del maltempo 10/01/2019 - AID sezione di Potenza: RINVIO corso per Digenti Scolastici A causa delle avverse condizioni climatiche e delle difficoltà di circolazione in tutta la Regione, il Convegno è rinviato a data da destinarsi che sarà comunicata, quanto prima, agli iscritti tramite mail, attraverso gli Organi di Stampa e i social. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua