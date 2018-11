Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

23/11/2018 - Matera Sport Academy,presentato un project financing Matera Sport Academy, Invicta e Matheola hanno presentato di recente al Comune di Matera un project financing inerente la gestione dei ristrutturati impianti sportivi della zona Paip 1 e del borgo La Martella, un oneroso impegno per il futuro dei nostri figli che vogliono e vorranno in futuro praticare il gioco del calcio.

Domani (sabato 24 novembre) alle 17, a Matera, nella sala convegni dell’Hotel Nazionale, il gruppo illustrerà a stampa e curiosi il progetto che non comporta alcun onere finanziario per la pubblica amministrazione.

23/11/2018 - Borse di studio universitarie: in arrivo 1,5 mln di euro La Conferenza delle Regioni, nella seduta di ieri, ha attribuito alla Basilicata 1.576.658,45 euro per le borse di studio universitarie. L’intesa raggiunta dovrà ora essere sancita nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni incentrata sul Fondo integrativo statale 2018. La somma che le regioni italiane riceveranno per questo capitolo si aggira intorno ai 237 milioni di euro.

22/11/2018 - Comunicazione di sospensione idrica Montescaglioso: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Matteotti sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori.

Sasso di Castalda, Brienza: a seguito delle analisi e delle operazioni di bonifica dei serbatoi e delle reti da parte di Acquedotto Lucano, è in fase di ripristino la normale erogazione idrica in entrambi i Comuni, pertanto l'acqua potabile sarà disponibile in base ai tempi tecnici di riempimento delle reti e all'altitudine degli abitati. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua