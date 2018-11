Data voto: dai dubbi di legittimità alle certezze sui costi per i lucani 21/11/2018



“Con Decreto sottoscritto in data odierna ho indetto per il prossimo 26 maggio 2019 le elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, in coincidenza con le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Ho maturato tale convincimento in ragione delle motivazioni di ordine giuridico e normativo esposte nel Decreto e del parere espresso dal Prof. Staiano, professore ordinario di diritto costituzionale e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli”. Con queste parole, ieri, la presidente facente funzioni della Regione Basilicata Flavia Franconi ha motivato, con una nota inviata al Viminale, le ragioni della scelta di accorpare le prossime elezioni regionali con le europee.



Lo slittamento del voto, la disciplina normativa – La polemica circa la data delle elezioni regionali ormai si trascina da parecchio tempo. Il candidato pentastellato Antonio Mattia, da noi intervistato domenica scorsa, ha già fatto sapere che ricorrerà al Tar, se non addirittura alla Procura della Repubblica in quanto – a suo dire – ricorrerebbero le ipotesi di reato di “eccesso di potere e abuso d’ufficio”. Oggetto del contendere è la legge – dl 98/2011 – che prevede l’accorpamento delle elezioni con il rinnovo del Parlamento Europeo “compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”. Tuttavia, a questa disciplina normativa, fa da contraltare il divieto – stabilito sempre dalla legge – di prorogare oltre i 6 mesi la durata dell’ordinaria amministrazione (periodo tra la scadenza del mandato e le elezioni, nel quale si dovrebbero sostenere solo le spese per il funzionamento). In questo caso, essendo scaduti i termini lo scorso 17 novembre, con questa indizione saremmo oltre questo limite.



Concomitanza con Matera 2019 – Insomma, si rischia di entrare in una situazione dalla quale potrebbe essere molto complicato uscire. Il Ministero dell’Interno aveva già indicato quale data possibile il 20 gennaio, bocciando ogni ulteriore rinvio, in quanto “non vi sarebbero ostacoli di ordine pubblico” dovuti alla concomitanza con la cerimonia inaugurale, del giorno prima, di Matera 2019. In Consiglio si sono alzate voci contrastanti sul da farsi: basti leggere il botta e risposta tra Santarsiero e Pace. La situazione resta comunque incerta e non a caso la stessa Franconi, sempre nella missiva indirizzata a Matteo Salvini, ha esplicitato la sua “disponibilità ad eventuali ulteriori interlocuzioni basate sul principio della leale collaborazione tra istituzioni. Tanto affinché, previa adozione di adeguati strumenti normativi da parte del Governo, si possa superare l’attuale normativa in modo da poter votare in data antecedente al 26/05/2019”.



Precedenti di voto oltre i 6 mesi dal termine della legislatura – Non si ricordano casi recenti di attesa così lunga tra la scadenza di un mandato e la successiva consultazione elettorale. In Abruzzo, in seguito all’incompatibilità del governatore Lorenzo D’Alfonso, divenuto a marzo senatore, si voterà il prossimo 10 febbraio – data paventata anche per la Basilicata – quindi senza attendere le europee. Come in tanti segnalano sembra che il Pd sia rimasto fermo in mezzo al guado incapace di superare la leadership di Pittella: nell’attesa magari di una sua riabilitazione. Anche perché, a questo punto, la data più logica, vista la concomitanza con Matera 2019, non sarebbe stata nemmeno quella del 20 gennaio, ma del 13: ovvero una settimana prima. Ma da questo orecchio la maggioranza non ha voluto sentirci. E il centrodestra, in quanto a leader, non sembra messo tanto meglio. Tanto che oggi, oltre allo stesso Mattia, solo Carmen Lasorella è pronta a correre per la carica di governatore. Inoltre, in Comuni come Rotonda, il 26 maggio gli elettori saranno chiamati alle urne per la Regione, le europee e, a questo punto, per scegliere il sindaco. Non poco.



Le reazioni di oggi – Tra le possibili azioni da mettere in campo da parte di chi si oppone a questa scelta, accanto al ricorso al Tar – soluzione che però appare poco praticabile per via dei tempi –, non è escluso che il Viminale possa inoltrare una richiesta formale al Capo dello Stato per commissariare la Regione e far votare, appunto, il 20 gennaio. Staremo a vedere. Intanto, anche oggi non si sono fatte attendere le reazioni. Da Mattia, che continua a parlare di “Regione tenuta in ostaggio da Pittella”; passando per Lacorazza, che ai microfoni del Tg3 Basilicata ha invocato “l’intervento del governo Lega – 5stelle”, ribadendo la sua “contrarietà al rinvio a maggio”; per arrivare al senatore Pepe, che ha attaccato la Franconi sostenendo via Facebook che “sta mancando di rispetto ai lucani”. Maurizio Bolognetti, già fervido oppositore della riforma della legge elettorale, in una delle sue consuete dirette via social, ha sottolineato “che finalmente ce l’hanno fatta a rinviare le elezioni. Il loro intento era evidente”. E, rivolgendosi ai grillini, ha aggiunto: “dove eravate a luglio e ad agosto quando denunciavo la violazione del codice di buona condotta in materia elettorale? Quando era evidente che tutta quella manfrina avrebbe portato a quello che stiamo registrando in queste ore”. “Chi occupa le istituzioni a livello regionale e chi è forza di governo a livello nazionale – ha rincarato il giornalista e segretario dei radicali lucani –, non ha fatto nulla per impedire che si arrivasse a un election day”.



I costi per i lucani – Ma a prescindere dai risvolti politici e giuridici, quello che interessa ai cittadini è capire cosa potrebbe comportare lo slittamento in termini economici. Innanzitutto ricordiamo che la motivazione ufficiale fornita dalla maggioranza in Consiglio alla base delle mancate dimissioni di Marcello Pittella – la pronuncia della Cassazione è attesa per il 26 novembre – era stata “di impedire che con il commissariamento si andasse incontro a 3 mesi di ordinaria amministrazione”, poiché una simile eventualità avrebbe provocato “ingenti costi per la collettività”. Ma adesso, in seguito a questa decisione, i lucani di mesi di ordinaria amministrazione dovranno sorbirsene più del doppio. Ma in soldoni quanto potrebbe costare ai contribuenti il protrarsi della durata del periodo riservato unicamente agli affari correnti? In un suo editoriale, Massimo Brancati della Gazzetta del Mezzogiorno ha stimato un aggravio vicino ai “250 mila euro al mese”. Ma c’è chi sostiene – Leo Amato dalle colonne del Quotidiano – possano arrivare addirittura ai “3 milioni di euro, compresi 85 mila euro di indennità aggiuntive per ogni consigliere”. Certo, rispetto a quest’ultimo aspetto, si potrebbe eccepire che in caso di votazioni prima di maggio i nuovi eletti percepirebbero comunque gli emolumenti. Vero. Ma almeno i nuovi consiglieri sarebbero in carica con pieni poteri, e non così: a far poco o nulla. Insomma, a prescindere dalla cifra esatta della spesa, siamo davanti a un classico caso in cui la cura è peggiore del male. Ma il problema è che il ruolo del malato lo interpretano sempre e soltanto i cittadini.



