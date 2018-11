Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

17/11/2018 - Calcio a 5-C1-G/Unico: risultati 6^ giornata Amici Del Borgo Matera – Real Potenza 2-1

Comprens.Sport Pisticci – San Gerardo 5-10

Futsal Marsico – Atletico Lavello 6-5

Maschito – Futsal Potenza 4-3

Senise – Castrum Byanelli Calcio 5-2

Shaolin Soccer – EssediSport 8-2



17/11/2018 - Sospensione idrica a Bella Bella: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:30 di oggi salvo imprevisti, nelle seguenti zone: corso Italia, via generale Dalla Chiesa, via Orazio Flacco, via Mattinella.

Barile: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle vie XXVIII Ottobre, Trieste, San Martino, Solferino e zone limitrofe reesterà sospesa fino alle ore 14:00 di domani, salvo imprevisti. 16/11/2018 - On line il supplemento Ordinario del BUR n.48 E’ on line, insieme alle Parti Prima e Seconda, anche il supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 16 novembre. In questo numero le seguenti leggi: “Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati-Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”; “Ecomusei, case di comunità; “Misure straordinarie per contrastare l’emergenza cinghiali in Basilicata”. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua