Il maltempo che ha colpito l'Italia intera causando anche otto vittime non ha risparmiato la Basilicata.

A Palazzo San Gervasio il maltempo ha causato il crollo di un tetto di una abitazione. Parte del tetto e calcinacci sono finiti sulle macchine in sosta , per fortuna, non si trovava nessuno. Il crollo è avvenuto su una delle strade principali del paese, nella nottata i vigili del fuoco e i carabinieri hanno messo la zona in sicurezza

A Balvano, il forte vento in contrada Cupolo/Serra ha mandato in stallo una pala eolica che ha cominciato a girare a forte velocità. I residenti della zona hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area.

Una tromba d'aria si è abbattuta sul Vulture Melfese, mentre a Potenza nella serata tutte le strade erano allagate dalla forte pioggia caduta, causando difficoltà al traffico. Allagamenti anche nel metapontino.

A Matera, nel tardo pomeriggio di ieri, è caduto un albero nei pressi della scuola “Semeria” e del giardino, nel rione Lanera, senza gravi conseguenze. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Le previsioni meteo sono in netto miglioramento, per oggi poco nuvoloso su Sicilia, Molise, Puglia e settori jonici di Basilicata e Calabria salvo residui temporali fino la tarda mattina sulla Puglia meridionale. Domani in Basilicata, è previsto ampio soleggiamento in attesa di una graduale intensificazione della nuvolosita'. Le piogge dovrebbero tornare nella giornata di giovedì.



lasiritide.it