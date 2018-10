Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

25/10/2018 - Sospensione idrica Armento Armento: per consentire l'esecuzione di lavori su una condotta, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:30 alle ore 15:30 di oggi, salvo imprevisti.

25/10/2018 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori, nelle seguenti zone: via Leoncavallo, via Petrarca, via Manzoni, via Verdi, viale Dante e zone limitrofe. 24/10/2018 - Pubblicato numero speciale del bollettino ufficiale regionale E’ consultabile on line, nell’apposita sezione del portale web della Regione Basilicata, il numero speciale 44 del Bollettino Ufficiale dell’Ente. Nell’edizione odierna del Bur compaiono, in particolare: un provvedimento di Giunta per il differimento dei termini per la presentazione di domande di finanziamento di progetti per il rilancio delle attività commerciali nei centri storici e per la promozione dell'artigianato tradizionale; le modalità per la presentazione delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive nel corso degli eventi calamitosi dal 5 al 18 gennaio 2017; l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi nell’avviso pubblico regionale destinato all’accesso al credito delle piccole e medie imprese. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua