NEWS BREVI

22/10/2018 - Sospensione idrica a Viggiano e Grumento Nova Viggiano, Grumento Nova: a causa di un guasto improvviso all'impianto di sollevamento, potrebbero verificarsi disservizi nell'erogazione idrica con cali di pressione e/o momentanee sospensioni fino al termine dei lavori di riparazione. A VIGGIANO nell' area industriale ; a GRUMENTO NOVA nell'intero centro abitato e nelle zone rurali (gestione ex Consorzio di Bonifica) 22/10/2018 - Sospensione idrica a Senise in via Persiani Aquilante Senise: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori, in via Persiani Aquilante 22/10/2018 - Potenza: corso di “Disostruzione pediatrica” L’Associazione Dopo Di Noi onlus di Potenza realizza un interessante corso di “Disostruzione pediatrica” presso il Centro dei servizi del volontariato (CSV) di Via Sicilia , 6 di Potenza il giorno 24 Ottobre alle ore 16,00. In collaborazione con l’Associazione “Respiriamo” del dott. Domenico Lamagna e con il patrocinio del CSV e dell’Associazione RE-HEART che promuove le tecniche di primo soccorso anche in ambito familiare, è diretto alla conoscenza delle manovre da adottare in presenza di disostruzione pediatrica e della prima infanzia.

Il corso, del tutto gratuito, è consigliato alle famiglie, alle insegnanti degli asili e delle scuole ed a tutti gli addetti ai lavori che prestano la loro opera per gestire situazioni di inalazione di corpi estranei.

Ai partecipanti sarà consegnato il materiale informativo delle pratiche da adottare.

EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua