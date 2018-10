Il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli ha inserito nel decreto sul ponte Morandi di Genova una norma all’art.41 che, come hanno denunciato subito i Verdi, aumenta i limiti di idrocarburi pesanti C10 a C40 di 20 volte per quanto riguarda i fanghi di depurazione sia civili che industriali che possono essere sparsi sui suoli agricoli. La nota L dice che “la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3”.

Inoltre: “ se si può dimostrare “quindi non è perentoria e né ordinatoria la norma di legge dell’art.41”.

“Questo significa- spiegano i Verdi- che il limite 1000 mg per Kg può essere superato senza limite purché il campionamento sia dentro i valori della nota L. Va aggiunto che i controlli e i campionamenti vengono fatti dagli stessi fanghisti e non da enti terzi. In sintesi fanno rientrare dalla finestra quello che il Tar aveva bocciato su ricorso dei comuni della Lombardia”.

“Quella contro i fanghi di depurazione- si è difeso il ministro con un post su facebook- è una battaglia nella quale sono personalmente impegnato sin dai miei primi anni da attivista del Movimento 5 Stelle. Ora, l'articolo del decreto emergenze sul tema serve per giungere a una soluzione in emergenza, appunto, e non definitiva. Ecco perché si è utilizzato un veicolo normativo che implica necessità e urgenza. Durante tutta l'estate si sono accumulate queste sostanze a causa della sentenza del Tar Lombardia e dei ricorsi a corollario. In Conferenza Stato-Regioni era passata una norma ben peggiore e la delibera della mia stessa Regione riprendeva proprio il testo Galletti, consentendo un livello di idrocarburi nei fanghi 10 volte superiore a quello contenuto nel decreto. Se non avessimo scritto questo nuovo testo, sarebbe stato adottato l'altro, con un limite stratosferico e conseguenze ben peggiori. L'impegno del M5S è adesso di modificarlo ulteriormente in Parlamento. Detto ciò, il collega Sergio Costa è già al lavoro per un decreto ministeriale migliorativo. Per il M5S la salute dell'ambiente in cui viviamo rimane una stella polare dell'azione di governo”.

Quindi l’intento è quello di modificare e ‘’migliorare’’ il testo in Parlamento. Ma, fino ad allora, dovessero anche solo passare pochi mesi, cosa accadrà?



