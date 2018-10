Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

4/10/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Lavello: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Mezzana del Cantore e Rosa Marina resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Maschito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:15 di oggi fino al termine dei lavori. La sospensione riguarderà la zona bassa dell'abitato, comprendente via Roma, via Puccini, via Volta e le strade limitrofe. 4/10/2018 - Comunicazione sospensione idrica oggi 4 Ottobre in Basilicata San Mauro Forte: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in vico Diaz e via Novello sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione. 3/10/2018 - Comunicazione sospensione idrica oggi 3 ottobre in Basilicata Gallicchio: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile nella zona bassa dell'abitato sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domani mattina, salvo imprevisti.

Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 13:00 salvo imprevisti, nelle seguenti zone: via Pietro Nenni, via Giovanni XXIII e viale Antonio Gramsci.

Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Manzoni sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE L'eredità di Angela

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Angela Ferrara viveva in un paese, Cersosimo, che siamo abituati a raccontare soltanto spulciando le colonnine infinite dei dati sullo spopolamento. Un paese incastonato tra le montagne del Pollino, in una valle bellissima; uno di quei borghi che non vedi da lontano, ma solo quando esci dalla statale per aggrapparti nei tornanti che collegano l’entroterra lucano a quello calabrese. Negli anni saranno stati tanti i giovani che hanno guardato questo paese con...-->continua