La “Marcia per la Vita”, voluta da Don Giuseppe Ditolve, verrà ricordata per tante ragioni. Giustamente qualcuno ha fatto notare l’assenza degli abitanti del posto, soprattutto delle istituzioni locali, e dei Comuni limitrofi come Bernalda. Ma, altrettanto doverosamente, sono stati molti coloro che hanno posto l’accento sulle tante associazioni e sui molti comitati giunti un po’ da tutta la Basilicata, e non solo, che, al contrario, hanno risposto all’appello. Noi ricordiamo solo qualche sodalizio, ma non tutti perché erano davvero molto numerosi: dalla lontana Valle del Mercure era presente “Radar”; da Senise “Avis”; da Scanzano “No Scorie”; dalla Val d’Agri “Osservatorio Popolare”; da Policoro “Mamme Libere”; dalla Puglia “Agata”; Italia Nostra; “No Triv”; “Libera” e tanti altri.



La rivista “Valori” – Nell’occasione è stato anche presentato il “Dossier Basilicata 2018”, numero monografico della rivista trimestrale “Valori” che raccoglie e analizza tutte le criticità ambientali che si registrano nella lucania, offrendone un panorama a 360 gradi, alla cui redazione hanno partecipato tante delle associazioni presenti anche a Pisticci: come ad esempio “Radar”, “Osservatorio Popolare” o “No Triv”. Insomma, un mondo tutt’altro che sotterraneo e composto da chi della lotta per la difesa della salute, dell’ambiente e del territorio ne ha fatto la propria bandiera. Come la professoressa Albina Colella che, dopo quanto le è capitato per la sua battaglia contro Eni, ha tuonato: “Volevano mandarmi via affinché stessi zitta, ma invece sono ancora qui e parlo”.



Assenza della politica – Ma, e non potrebbe essere altrimenti, ciò che colpisce maggiormente è stata la totale assenza della politica. Unico rappresentante presente è stato il senatore 5 Stelle Saverio De Bonis, ma questo non può certo compensare l’assenza della sindaca grillina di Pisticci Viviana Verri, così come di altri eletti nello stesso Consiglio Comunale. Per non parlare degli esponenti di tutte le altre forze politiche regionali. La manifestazione in sé era apartitica, ma di sicuro non poteva e non voleva essere apolitica. Intendendosi con questo termine la necessità di agire nell’interesse generale. Non a caso il messaggio che proveniva dagli attivisti era rivolto a “un constante monitoraggio di tutte le criticità ambientali che si registrano entro i confini lucani”, ed a “una maggiore attenzione alle istanze che provengono dai territori”.



Don Giuseppe – Richiesta da inoltrare a chi, se non ai politici? Che trascorrono le giornate a dichiarare di fare questo o quello a difesa dell’ecosistema, ma si guardano bene dal farlo al cospetto di chi conosce i problemi e come stiano davvero le cose. L’avvocato Giandomenico Di Pisa, che difende molti cittadini costituitisi parti civili nel “petrolgate”, ha chiosato che “i politici non sono venuti e hanno fatto bene”. Lasciando intendere il loro essere coscienti delle enormi responsabilità che hanno in merito alle problematiche ambientali che si riscontrano. E questo vale per Tecnoparco a Pisticci, per il petrolio in Val d’Agri, per la Centrale del Mercure nel Parco del Pollino e tanto altro. E uno che sa come vanno le cose è proprio Don Giuseppe, cui padre Zanotelli e Giuseppe Antoci hanno dimostrato la massima vicinanza affinché continui nella sua battaglia. In particolare Giuseppe Antoci, durante il suo intervento, ha detto con parole ferme: “Nessuno tocchi Don Giuseppe, altrimenti torno”.



Antoci – Già, Giuseppe Antoci: l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, ideatore del “Protocollo di Legalità”, oggi legge dello Stato, con cui ha inferto dei colpi durissimi alla mafia e che, unico rappresentante istituzionale dopo Falcone e Borsellino, per questo ha subito un gravissimo attentato da “Cosa Nostra” dal quale è scampato per miracolo. Eppure quest’uomo straordinario, incredibile ma vero, oggi non solo non è più presidente del Parco dei Nebrodi, ma Renzi gli ha anche negato la possibilità di candidarsi alle ultime elezioni politiche. Pensate che se un personaggio del genere oggi fosse seduto in Parlamento sarebbe un vantaggio per l’Italia, oppure no? La risposta è, ovviamente, sì.



Mancanza di risposte – Ma la realtà, ahinoi, è un’altra e l’ha sintetizzata perfettamente l’avvocato Enzo Bonafine, presidente di “Radar” il quale, quando ha preso la parola, ha prima ricordato quanto avviene all’interno del Parco del Pollino a proposito della Centrale a biomassa del Mercure attiva senza un “seria opposizione del Parco”; per poi proseguire affermando che “evidentemente questo tipo di gestione è apprezzata, tanto che il presidente (Pappaterra, ndr) è stato riconfermato mentre un uomo cui bisogna rendere onore come il dottor Antoci non è più al suo posto. Questa è la risposta che dà la politica a chi decide di assumere determinate posizioni”.



Gianfranco Aurilio

