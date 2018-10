Iscriviti ad PrimeVideo Gratis per 30 giorni

NEWS BREVI

1/10/2018 - Allerta meteo,perturbazione in arrivo da Nord Europa Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede recipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento sulla Campania e, in estensione su Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. Il Dipartimento ha anche valutato, per la giornata di martedì un'allerta arancione per rischio idrogeologico in gran parte della Basilicata. 1/10/2018 - Comunicazione sospensione idrica oggi in Basilicata Moliterno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti.

Sarconi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, a partire da oggi e finoa nuova comunicazione l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 del pomeriggio alle ore 06:00 del mattino successivo, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Ciambriello, Grottelle, Pianolavella, Farnie e zone limitrofe.

Spinoso: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 alle ore 13:00 salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Ficarelle, Piani di Sopra e di Sotto, Difesa, Chiuse e zone limitrofe. 30/09/2018 - Calcio 1^Ctg./GB: risultati 1^ Giornata Elettra Marconia – Peppino Campagna 1-1

L.Montescaglioso – Città dei Sassi Matera 1-0

Montemurro – Castelsaraceno 1-2

Tramutola – Irsina 1-0

Tricarico Pozzo Sicar – Salandra 1-3

Tursi – A.Montalbano 2-2

Viggianello –V.R.Episcopia 2-1

EDITORIALE L'eredità di Angela

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Angela Ferrara viveva in un paese, Cersosimo, che siamo abituati a raccontare soltanto spulciando le colonnine infinite dei dati sullo spopolamento. Un paese incastonato tra le montagne del Pollino, in una valle bellissima; uno di quei borghi che non vedi da lontano, ma solo quando esci dalla statale per aggrapparti nei tornanti che collegano l’entroterra lucano a quello calabrese. Negli anni saranno stati tanti i giovani che hanno guardato questo paese con...-->continua