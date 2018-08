Rotonda: Andrea Di Consoli si confessa in una lunga e profonda intervista 15/08/2018



Il rotondese Andrea Di Consoli, intellettuale, noto giornalista della Rai e non solo, autore televisivo e scrittore, sabato scorso ha ricevuto a Policoro il premio Heraclea: riconoscimento assegnato ai lucani che in giro per l’Italia e per il mondo hanno dato particolare lustro alla Basilicata; e di cui ha parlato con noi in una intervista fiume nella quale si è aperto come mai, confidandoci i profondi turbamenti interiori che lo tormentano spaziando anche attraverso tematiche quali la politica, la realtà sociale di Rotonda e della lucania, “siamo una società litigiosa e dunque impaurita”, fino alla religione. E lo ha fatto con la sincerità, la forza e, allo stesso tempo, la debolezza di chi è completamente pervaso dalla convinzione di sentirsi ingabbiato in una condizione di sofferenza esistenziale dalla quale non vede via di uscita. “L’essere stato premiato mi fa piacere ma non risolve i veri nodi della mia vita È come se uno avesse collezionato pietre per non suicidarsi e poi si è accorto che questa collezione è una cosa bella. Ho divorato la vita: sono stato bulimico di tutto, sono stato vorace, aggressivo, anche lucido; ma l’ho sempre fatto per riempire una voragine”.



Andrea, hai da poco ricevuto un premio che credo ti renda orgoglioso.

Con la Basilicata non ho mai avuto il rapporto che hanno avuto in tanti i quali, dopo essere andati via, vogliono essere riconosciuti nella propria terra. Ma è per un motivo molto semplice, innanzitutto perché, e lo dico anche come manifestazione di una mia malattia, non ho mai creduto di possedere delle particolari doti: nonostante a volte lo creda per debolezza, per vanità. E poi anche perché con la Lucania ho sempre mantenuto dei rapporti intimi, stretti. Qui sono sempre stato riconosciuto perché io ho riconosciuto loro. Il mio rapporto con Rotonda, oggi che ho 42 anni, è lo stesso di quando ne avevo 16. Ma non lo dico per finta umiltà. L’essere stato premiato mi fa piacere ma non risolve i veri nodi della mia vita. Mi ha fatto tanto piacere aver trascorso una serata con degli amici e delle belle persone che hanno fatto cose importanti, ma purtroppo non sono queste le risposte che cerco.



Ma è un riconoscimento assegnato a chi, come te, ha raggiunto determinati livelli non per caso.

Guarda, è difficile parlarne in un’intervista ma io gioco un’altra partita.



Cioè?

La mia è una partita tutta esistenziale. Io purtroppo sono una persona che vive dei tormenti talmente profondi e debilitanti, che riguardano l’identità, la morte, la malattia, il male, il senso del tempo; per cui, l’ho fatto per inerzia. È come se uno avesse collezionato pietre per non suicidarsi e poi si è accorto che questa collezione è una cosa bella. Ma il tema vero non è la collezione di pietre, ma questa angoscia che non mi ha mai lasciato.



Da dove arriva questa angoscia?

È la più grande sfortuna della mia vita. Nel senso che io non sono mai stato felice. Mai. Sono uno che ama profondamente, che si dà molto agli altri, ho due figli meravigliosi, però ho vissuto sempre con due mani strette alla gola. E quindi, anche nei momenti più belli, sia umani che professionali, ho avuto sempre questa sensazione. Per cui, quando qualcuno mi dice che ho fatto una bella cosa c’è una parte di me che ancora è sana e ne gode. Ma la verità è che vivo così, sotto questa tirannia.



Ma per arrivare fin qui hai fatto molti sacrifici: per pagarti gli studi hai dovuto lavorare; per te è stato molto difficile realizzarti, eppure non è quello che cerchi?

No. Non è quello che cerco, nel senso che ho riempito i vuoti con una, come la chiamava Pier Paolo Pasolini, “disperata vitalità”. Ho divorato la vita: sono stato bulimico di tutto, sono stato vorace, aggressivo, anche lucido; ma l’ho sempre fatto per riempire una voragine. Ed oggi mi sono reso conto che questa voragine è incolmabile. Posso buttarci dentro tutto: soldi, successo, amore, affetti, viaggi, libri, pensieri; potrei buttarci dentro qualsiasi cosa ma non si colmerebbe nemmeno in minima parte.



Hai appena 42 anni e già emetti un giudizio così drastico sulla tua vita?

Io vivo così fin da ragazzo. È questo l’aspetto peggiore della mia vita. Per questo dico che quando si pensa alla letteratura come a una vicenda mondana, o di sottolineatura della propria bravura, non si sa di cosa si parla. Gli scrittori si sono suicidati, gli scrittori hanno fatto vite infernali e questo perché la letteratura non era importante. Si arrivava alla letteratura per un altro motivo e non era nemmeno un momento salvifico che, diciamo, guariva: capita per caso. Ma tutto questo è l’epifenomeno di un altro molto più grande che è un fenomeno che continuo ad esibire, erga omnes e veramente urbi et orbi, per un disperato tentativo di capire come uscirne. Fondamentalmente questo è il mio fallimento e il mio calore.



Non ti aiuta il pensiero di poter rappresentare il prototipo di riferimento per chi, come te, viene da famiglie umili, di emigranti e che può arrivare solo dopo tanti sacrifici? Ossia, un modello che potremmo definire idealizzato. Se non addirittura idolatrato?

L’obiettivo di una vita umana è di raggiungere non dico la felicità, ma la serenità. Da un punto di vista etico, inteso quale etica del lavoro, credo di non potermi rimproverare granché e se qualcuno mi guarda come un esempio positivo mi fa piacere. Ma il vero obiettivo di una persona è quello dell’equilibrio, della serenità, in ultima istanza della felicità e da questo punto di vista sono la persona più fallimentare che esista. Io vedo persone immobili, ferme, che hanno un equilibrio, una serenità e una persuasione della propria vita che valgono mille volte di più dei miei presunti approdi professionali. Avrei preferito di gran lunga non avere tutto questo pur di avere un po’ di serenità.



Quindi non ti senti un modello di riscatto?

No. Assolutamente no, non mi sento un modello di riscatto. Anzi ti dirò di più: a volte mi dà anche fastidio pensare a questo aspetto di me, di uno che fondamentalmente ha creduto anche al mito del riscatto, magari avendo un po’ di rabbia nei confronti di chi ha avuto tutto facile e continua ad avere tutto facile, mentre per me è stato tutto difficile. Ma la verità è che anche questa non è la verità.



Ma per te facile non lo è stato affatto.

No, non lo è stato. Ma quando hai il fuoco dentro, quando sei disperato sai fare grandi cose. Le persone disperate hanno una forza sovrumana perché hanno una capacità di sofferenza inaudita. Io posso dormire sul pavimento per un mese. Negli anni poveri sono stato giorni digiuno e questo non in virtù di una mia superiorità che potrei definire solare, ma proprio in virtù di un dolore interiore che mi porta a subire e sopportare qualsiasi sofferenza. Una durezza che non è positiva ma negativa. Non parlo male di me per vezzo, ma se vogliamo fare un’intervista vera devo dire queste cose altrimenti ti dico che sono felice.



No, no. Deve essere assolutamente vera.

Allora torniamo al discorso di prima: perché io non sono un uomo di successo. Non sono un uomo di successo perché ogni volta che torno a Rotonda, e ci torno sempre, torno dalle persone che mi hanno visto crescere. E sono delle persone che, soprattutto nelle campagne, sanno esattamente chi ero. Ma non chi ero da un punto di vista sociale, ma umano. Io ho bisogno di calore, so dare molto calore. E per me l’unico tema dirimente è il calore. Io non ho bisogno di un premio. Per me il premio è sentirmi a casa. Avere un momento, soprattutto nella mia terra, in cui senta una carezza. Questa carezza la sento raramente, ma quando la sento sono felice. Aggiungo che spesso si dice di Rotonda che è un paese che non riconosce il talento, ma io devo dire la verità: dal primo giorno in cui ha fatto qualcosa, questo paese mi ha dimostrato un grande calore. Allora la verità è che non è vero che i rotondesi non riconoscono il talento: è che a volte chi ha talento ne fa un motivo di distanza. Un motivo di differenziazione dagli altri. E come se si ergesse al di sopra degli altri. Io, da un punto di vista psicologico, sono al di sotto del livello di un rotondese medio perché sono in ginocchio molto di più di loro. E questo i rotondesi lo hanno sempre percepito e mi hanno sempre riconosciuto ma non, ripeto, per il talento, ma mi hanno sempre visto perché io ho visto loro. Noi in Basilicata dobbiamo superare questo concetto secondo il quale ci sono gli intelligenti ed i talentuosi che vanno fuori, e ci sono i cretini che rimangono. È un concetto estremamente sbagliato.



Ma la realtà spesso dice questo. Non accade sempre, ma quasi sempre quelli che hanno talento sono costretti ad andare via dalla Basilicata.

È sbagliato. Si fa parte di una comunità o non si fa parte di una comunità? Questo è il discrimine. Io faccio parte di questa comunità. E ne faccio parte sia se sono un ubriacone disoccupato, sia se sono un premio Nobel. Nel momento in cui mi pongo al di fuori della comunità e mi pongo come un essere superiore, è inevitabile non essere riconosciuto più come un appartenente ma come un personaggio da osservare con un po’ di distacco. La Basilicata ha la metà dei propri cittadini che vivono entro i confini regionali e un’altra metà che sta fuori e finché noi, culturalmente, psicologicamente ed affettivamente non riusciremo a immaginarci come un tutt’uno faremo un grande errore perché saremo più deboli.



E come facciamo a immaginarci come un tutt’uno?

Con l’umiltà di chi va via. Chi va via non deve farlo pensando di essere migliore di coloro che sono rimasti.



Per cui, hai la sensazione che quelli che lasciano la Basilicata lo facciano con questo approccio?

Sì, spesso sì. Vanno via per mille motivi, ma spesso con un approccio come a dire: io sono migliore, e voglio essere riconosciuto nella mia terra. Per parafrasare Kennedy, io non ho mai pensato cosa la Basilicata potesse fare per me ma ho sempre pensato cosa potessi fare io per la Basilicata. Non ho fatto molto, ma una cosa l’ho fatta e l’ho fatta costantemente e con pervicacia: ho dichiarato amore a questa terra. Un amore sbagliato, indubbiamente, fatto anche di furori, posizioni sghembe, oblique a volte anche sbagliate, ma non ho fatto altro che dimostrare un sentimento. Io sono un sentimentale e sono tutto nel sentimento. Da parte di chi va via spesso non vedo questo sentimento ma vedo un continuo giudicare. Però queste persone non sanno una cosa, la più importante: che la loro forza viene anche da questa terra. Allora, se ci sono delle qualità in una persona che si possono manifestare anche altrove, bisogna sempre avere riconoscenza verso questa terra che ci ha dato un modo di vedere le cose e le persone, una visione del mondo. Da parte di chi è andato via ci vuole più generosità, mentre spesso chi se ne è andato lo ha fatto con rabbia e frustrazione; con un senso di superiorità. E chi è rimasto lo sente, si chiude, e non accoglie chi è andato fuori. E questo crea il meccanismo della doppia Basilicata. E questo meccanismo non fa bene, perché non ci sono i forestieri e gli autoctoni ma siamo tutti lucani. Ma se non ci sentiamo comunità almeno da un punto di vista sentimentale, poi da un punto di vista culturale Gianfranco il mondo si è aperto e ognuno ha il suo punto di vista e ognuno ha creato il proprio sincretismo, ma senza questa idea di unione sentimentale della comunità saremo sempre gli uni contro gli altri armati. Per questo non credo al discorso delle eccellenze e mi innervosisce pure, perché una cosa è fare l’inviato del Corriere della Sera e una cosa è fare il cronista per una testata locale, ma da un punto di visto etico e sentimentale è la stessa cosa.



Questo indubbiamente.

Ma se non c’è questo riconoscimento e se non c’è questa umiltà, noi vivremo sempre delle spaccature. E queste spaccature francamente mi innervosiscono molto perché sono segno di sicumera, sono segno di autosufficienza delle persone. Io non basto a me stesso, ho bisogno degli altri.



Ma c’è anche chi va via perché convinto di avere le porte chiuse nella propria terra e, quindi, di non potersi realizzare.

Non fa niente. Le porte chiuse ci sta. Il punto è come vai via. Se la tua famiglia è povera e non può darti da mangiare è normale che tu debba andare altrove per cercare un futuro diverso. Ma questo non deve mai metterti nell’ottica di sentirti superiore rispetto alla famiglia che non ha potuto darti da mangiare.



Ma chi è consapevole che non potrà nemmeno vincere un semplice concorso, perché magari non ha i cosiddetti santi in paradiso, non è da giustificare se poi va via con rabbia?

Se sono un ingegnere nucleare, allora non posso stare in Basilicata. Se costruisco iglù non posso vivere in Kenya. Se i tuoi sogni sono sganciati dal territorio è inevitabile che tu debba andare via, non posso chiedere a una terra di darmi quello che non mi può dare. Se amo lavorare nell’editoria, e in Basilicata, essendo povera, non è possibile, non posso prendermela con la mia Regione. Non possiamo chiedere alla Basilicata di avere tutto: ogni terra ha delle peculiarità. Se uno ha la possibilità di fare un lavoro contemplato nella propria terra ben venga, sennò va altrove. Il problema è il sentimento con cui va altrove. Dopodiché ho capito dove vuoi arrivare, vuoi arrivare al tema delle raccomandazioni, vuoi arrivare al tema del clientelismo.



Sì. Poco prima che scoppiasse lo scandalo con il suo arresto proprio tu, in un’intervista, avevi criticato Marcello Pittella per non aver superato la logica del sistema clientelare. Che di rabbia ne ha generata parecchia.

Quando ti trovi di fronte a una società così frammentata e anche così rancorosa come la nostra, e ti capita di avere responsabilità pubbliche, la prima cosa di cui ti accorgi, soprattutto nel Mezzogiorno ma vale per tutta l’Italia, è di avere molti nemici. Avere molti nemici è una condizione nervosa molto difficile, che ti mette a dura prova. I politici spesso si ammalano perché vivere ogni giorno con questa sensazione di assedio, con questa sensazione del pericolo, con questa paura, perché si ha anche paura, ti mette in una condizione psicologica particolare: nella condizione di chi ha bisogno di difendersi. E spesso come ci si difende? Circondandosi di persone reputate fedeli, amiche, che rassicurano. Un politico è anzi tutto un uomo, non è un giudice super partes imperturbabile. Un politico è un uomo che ha paura. E allora, spesso, il clientelismo, la forma cinica del governo del consenso, diventa una forma quasi umana di autodifesa perché hai bisogno di chi ti dia uno sprone, di chi ti dia forza, di chi ti difenda quando sbagli una scelta, di chi ti conforti quando sei abbattuto, di chi ti difenda dagli attacchi giusti o ingiusti che siano. Il clientelismo è direttamente proporzionale alla litigiosità e alla balcanizzazione di una società. Il Sud America, che per definizione è una società litigiosa, è anche la patria della corruzione e del clientelismo perché massima è la percezione della paura e del rischio del pericolo. Dunque, non dico che bisogna giustificare questo sistema, dico che bisogna capire psicologicamente cosa accade nella mente di un politico. Quando un politico governa una comunità coesa, serena, civile non sente l’assedio e può permettersi il lusso di non avere questo cordone sanitario introno a sé. Quando invece sente l’assedio, tende a creare intorno a se stesso un gruppo di persone che lo supportino. Si chiama clientelismo, ma in termini psicologici si chiama lenimento di una paura.



Però il clientelismo ha delle gravi ripercussioni sui giovani, perché tra loro la convinzione che le porte siano chiuse è ormai profondamente radicata.

Hai assolutamente ragione. Però, ti chiedo anche un’altra cosa: in questa Regione il lavoro passa solo attraverso l’amministrazione pubblica? Ci sono anche i privati. Siamo un’economia di mercato, per cui mi domando per quale ragione tutto il lavoro debba passare dal pubblico.



Le derive clientelari si registrano anche nel settore privato.

Certo, per questo ti dico che la vera domanda è: per quale ragione il mercato non cresce in Basilicata? Non cresce per il motivo che ho spiegato prima, ovvero perché c’è una frammentazione e una litigiosità che è troppo forte e che impedisce, alle forze umane che vogliono mettersi in gioco, di realizzare i propri progetti. Perché chiunque fa qualcosa viene immediatamente accusato, denunciato, invidiato, contestato: per ragioni ambientaliste, morali o di qualsiasi genere. E allora io credo che noi abbiamo bisogno di una società che si metta in gioco, sapendo che il lavoro è importante, ma che sia legata da un vincolo sentimentale che in questo momento manca. Se non siamo uniti saremo sempre gli uni contro gli altri armati, e questo determinerà un depauperamento economico e una chiusura della politica. Siamo una società litigiosa e dunque impaurita. In questo senso non sono ottimista.



A proposito di economia mercato: un’attività che in Basilicata può creare sviluppo è l’agricoltura. Tu in passato hai suggerito di prestare attenzione a rappresentare i contadini esclusivamente come un bel esempio. Mi spieghi cosa intendevi?

Allora, la questione è molto complessa. La civiltà contadina aveva prerogative eccezionali: l’umiltà, l’accettazione del ciclo naturale e un profondo sentimento religioso. Ma era anche una civiltà superstiziosa, violenta, avara di parole, chiusa e soprattutto molto aspra. I contadini, per come li ho conosciuti io, sono persone aspre, dure. Credo che qualcosa di quel mondo vada salvata e portata nel mondo di oggi: sicuramente l’umiltà e il senso di inadeguatezza rispetto ai temi grandi, una certa sottomissione alla natura e a Dio; un certo spirito di sacrificio e la forza di essere uomini e donne fino in fondo.



E cosa non salvi?

Non salvo il silenzio; non salvo i valori chiusi e il rifiuto della modernità; non salvo quello spirito del sangue, sangue e suolo, che porta spesso alla violenza; non salvo la volontà di non volersi contaminare. Mi piacerebbe si creasse un sincretismo tra la società arcaica – contadina, e la società moderna. Noi dobbiamo accettare con piacere che i diritti civili si siano allargati, che le libertà si siano allargate, che la sofferenza fisica non sia più un dato inevitabile. La gente parla contro la modernità ma non sa che negli ospedali noi sperimentiamo ogni giorno il trionfo della modernità. Nelle nostre campagne si moriva per un ascesso, per un mal di pancia, per una polmonite. Oggi si muore ugualmente ma non con quella facilità e con quella crudeltà. E allora: se la civiltà contadina, come modello, rappresenta una regressione allora non va bene. Se invece è un sincretismo, va benissimo. Ma non deve essere una regressione, non dobbiamo avere paura. Il nostro tempo è pieno di opportunità straordinarie: nuove lingue, nuove tecnologie e nuove idee; e se noi riusciamo a fare sintesi con i nostri valori più antichi migliori, diventiamo fortissimi. Però, ripeto, se non abbiamo il vincolo sentimentale a unirci agiamo tutti come monadi e agendo come monadi non siamo forti e non riusciamo a fare niente. Ed è il motivo per cui la Basilicata è tormentata tra l’immobilismo di chi rimane e la rabbia saccente di chi è andato via.



La Basilicata è una Regione dipinta da tutti come povera. In una intervista televisiva hai affermato che il riscatto dei poveri può avvenire solo grazie ai ricchi. Puoi approfondire questo concetto che, espresso da un uomo dichiaratamente di sinistra come te, suona quasi come rivoluzionario.

Prendiamo Rotonda. A Rotonda c’è un uomo ricco e quest’uomo ricco può essere giudicato bene o male politicamente, può essere giudicato bene o male socialmente, ma quest’uomo ricco che si è messo in gioco e rischia idee, capitali, iniziative, fa lavorare centinaia di persone di Rotonda. Quest’uomo ricco sta rendendo più produttivo il nostro paese. Dopodiché qualcuno potrà dire che è opportuno o meno che questa persona abbia anche un ruolo politico, se ne può discutere ma su questo non voglio esprimere nessun parere perché non mi interessa: a me interessa esprimere il concetto della ricchezza. Se la ricchezza significa condivisione, creazione di lavoro e benessere per gli altri, allora viva la ricchezza. Un povero non può dare risposte, ma un ricco può darle e per me è importante chi può dare le risposte. La stessa Chiesa che continua a osannare i poveri ed escludere i ricchi, sbaglia. Perché se tu vuoi aiutare i poveri non puoi pensare che a riuscirci siano altri poveri, ma devi farli aiutare dai ricchi. Questo è il grande tema, abbraccia la sfera religiosa ma anche politica e si riferisce a delle cause moralmente superiori. È un tema politico perché troppo spesso chi è ricco non è stato coinvolto nei processi collettivi e quindi si è chiuso, essendo giudicato male, e ha deciso di tenere per sé la propria ricchezza. Ed è stato un grande errore. Gli imprenditori devono essere riconosciuti e gli deve essere riconosciuta una capacità di creare ricchezza, purché questa ricchezza diventi anche un momento importante per la collettività: attraverso i posti di lavoro, attraverso il finanziamento di operazioni sociali, attraverso la creazione di attività culturali; i ricchi devono essere riconosciuti, deve essere riconosciuta la loro importanza perché se i ricchi si sentono coinvolti e riconosciuti è più probabile che mettano a disposizione la loro ricchezza. Noi abbiamo bisogno di questo. Ma se, al contrario, creiamo la lega dei poveri è vero che ci sentiremmo moralmente più rassicurati, ma sempre poveri rimaniamo. Noi invece dobbiamo fare in modo che la ricchezza venga redistribuita non solo attraverso la leva fiscale, ma anche attraverso il riconoscimento delle persone che hanno saputo fare qualcosa. E allora io dico che a Rotonda, per farti un esempio pratico, di uomini ricchi come Franco Bruno (imprenditore e conosciuto anche come presidente onorario del Rotonda Calcio, ndr) ce ne fossero dieci, che come lui si dedicano al paese e hanno l’orgoglio di dare lavoro alle persone del paese. Ce ne fossero di Franco Bruno. Dopodiché, ripeto, il mio non vuole essere un giudizio politico. Ma essendo un padre di famiglia ed essendo uno che ogni mese deve fare i conti con gli affitti, le tasse e le bollette, so cosa significa per un padre di famiglia avere o non avere uno stipendio: averlo o non averlo e come essere un uomo vivo o un uomo morto. Un padre di famiglia senza un lavoro o senza uno stipendio è un uomo morto. In questo sarò un marxista, sarò un socialista o un vecchio rottame del passato, ma non mi accontento dell’acqua buona, dell’aria pulita e della tana dove andarsi a rifugiare. Per me è importante che un padre di famiglia abbia la dignità di poter dire al proprio figlio che non è diverso dagli altri perché quella diversità, che io pure ho conosciuto, si paga per tutta la vita. E forse è il motivo per cui Franco Bruno, venendo da una famiglia umile, ha sentito il bisogno di restituire alla comunità quello che lui non ha avuto. Poi ci sono mille motivi anche per criticarlo, ci sono degli aspetti che possono non piacere ma questa dimensione gli va riconosciuta e il paese ha bisogno di lavoro e noi non dobbiamo giudicare male chi crea lavoro. Chi crea lavoro fa del bene al paese.



Poco tempo fa, attraverso un post su Facebook, hai scritto che tra vent’anni ti piacerebbe diventare sindaco di Rotonda. Dovrà trascorrere per forza tutto questo tempo o potrebbe avvenire anche prima?

Io ho un rapporto molto stretto con questa comunità, con il paese ma soprattutto con le campagne. È ovvio che so che potrei dare tanto e so che potrei ricevere tanto, ma purtroppo ho i miei figli che vivono e stanno crescendo a Roma e io non potrei mai sradicarmi da Roma. Sarebbe una violenza. E dunque devo aspettare che i miei figli vadano per la propria strada e forse devo anche aspettare qualche anno, non pochi, per riuscire a fare a meno del caos di Roma che è un caos che contribuisce a tentare di riempire quella voragine di cui parlavo prima. Per me stare a Rotonda significa riconoscermi una maturità che non ho, che è la maturità di saper stare in una realtà piccola, che è la maturità di saper stare in silenzio, che è la maturità di sapersi accontentare. Io non mi so accontentare: ho bisogno di molte parole, ho bisogno di molti stimoli, ho bisogno di molto disordine perché il disordine aiuta a lenire quel dolore di cui ti dicevo. In realtà, più che un sogno, era un auspicio: cioè l’auspicio, quando sarò più grande, di essere un po’ più sereno e di poter essere felice di svegliarmi alle sei del mattino e di andare in Piazza, di comprare i giornali, di fare colazione e poi di andare al Comune senza sentire la morsa, l’angoscia della solitudine di sentirmi inadeguato a una realtà così silenziosa. Non è che mi voglio sottrarre, la comunità meriterebbe un impegno vero. Mi piacerebbe, mi piacerebbe tanto. Però non sono pronto e non lo sono per tanti motivi e i principali te li ho appena elencati.



Ricordo il tuo reportage per la Rai in Terra Santa di qualche anno fa e il tuo ultimo libro, dal titolo “Il Miracolo Mancato”, sulla vita di San Francesco da Paola: relativamente al tuo conflitto interiore, la religione può aiutarti a superare questa tua condizione di sofferenza? Come ti poni di fronte alla religione?

Di fronte alla religione mi pongo in maniera disperata. Una volta Giovanni Raboni parlava, riferendosi a un poeta ma non ricordo quale, del culto dell’assenza di Dio: perché esiste un culto di Dio e uno dell’assenza di Dio. Io darei qualsiasi cosa per avere fede. Qualsiasi cosa. Nel senso che fondamentalmente, ed ecco che siamo arrivati anche alla chiusura del cerchio di questa nostra conversazione, forse la mia vera angoscia è l’assenza di fede. Cosa significa assenza di fede: significa non riuscire a dare un senso alla nostra fugace permanenza su questa terra; a questo corpo che cambia; a questa faccia che invecchia giorno dopo giorno; alla consapevolezza che moriremo e non ci saremo più. Vorrei potermi dare una risposta e la cosa incredibile è che leggo molto la Bibbia, le vite dei Santi, leggo ogni giorno Avvenire, il quotidiano della cattolici, entro spesso nelle chiese: non durante la messa, ma quando sono vuote e me ne sto in silenzio, prego, penso. A volte, quando entro da solo chiesa, in alcune circostanze e momenti particolari, piango anche. Allora, cosa voglio dire: voglio dire che vedere mia madre che ha tutta questa fede, avere degli amici che mi dicono cose belle sulla fede, mi fa sentire migliore. Mi aiuta. In fondo io credo che tutto il dramma della modernità consista proprio nella perdita della divinità. Noi non ci crediamo più, o meglio siamo scettici. Questo crea angoscia, smarrimento. E noi dobbiamo tenere conto anche di questo quando valutiamo lo sbandamento della società moderna. Il più grande miracolo che la vita potrebbe regalarmi sarebbe proprio la fede. Questo forse mi persuaderebbe della possibilità di essere felice. Invece vivo questa condizione assurda per cui continuo ad accumulare sassi per non suicidarmi. La gente continua a dirmi bravo, ma in realtà accumulo sassi soltanto perché vorrei che una luce divina mi abbracciasse e mi desse le risposte che non ho.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it



